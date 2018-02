Golpe. El hematoma en el rostro de Vega podría ser una fisura maxilar.



El marcador central verdinegro, Leandro Vega, terminó el partido ante Tigre (0-0) con un fuerte golpe a su rostro que podría hacer peligrar su presencia en el partido del lunes (a las 19) ante Atlético Tucumán ya que se trataría de una posible fisura del maxilar izquierdo, donde tiene un gran hematoma.



A Vega le hicieron estudios y seguirán con otros más para determinar los pasos a seguir. De confirmarse que es una fisura deberá ser operado y por ende se perderá el próximo partido.



Mientras que de no haber fisura o si el cuerpo médico lo considera posible, podría estar en Tucumán pero deberá jugar con una máscara protectora como no hace mucho tiempo atrás utilizó Matías Fissore y también Humberto Osorio, el día de la goleada 6-1 sobre Boca en Concepción.



De no estar generará un problema en la defensa ya que Matías Escudero sigue recuperándose del desgarro en el gemelo derecho y Adrián Pucheta evoluciona de su fascitis plantar.