Con Vélez salvado del descenso y Banfield alejado de los puestos de clasificación, el duelo que ambos protagonizaban en el José Amalfitani no generaba la tensión propia de un cierre de campeonato. Pero al encuentro, que terminó 1 a 0 a favor del conjunto dirigido por Gabriel Heinze, no le faltó emoción. No tanto por lo que hicieron ambos equipos en la cancha, sino por el gesto del Fortín para un hombre de la casa: Julio César Falcioni.

Antes del inicio del juego, los once futbolistas titulares del Fortín posaron junto a un banner que incluía la leyenda “Fuerza Julio, Vélez es tu casa” y una foto del Emperador, que defendió el arco del club en dos ciclos (1974-1980 y 1991) e inició allí su derrotero como entrenador en 1999.

Además, en la pantalla gigante del estadio se vio la misma imagen del DT, que se está recuperando tras someterse a un tratamiento oncológico, mientras el público presente en el estadio le tributó un cálido aplauso.

En la cancha, no fue demasiado lo que ofrecieron los dos equipos. Vélez dominó, aunque la chance más clara fue de Banfield con un remate de Darío Cvitanich repelido por el travesaño. El local, tuvo la suya con un cabezazo de Rodrigo Salinas, el reemplazante del ídolo velezano, que hizo lucir a segurísimo Mauricio Arboleda.

En el complemento, a los 31 minutos se encontraron los pibes del Fortín y construyeron el grito: Vargas ganó por la izquierda y asistió a Robertone, que desde el punto del penal batió a Arboleda. El Payaso está dulce: había marcado el gol de la victoria ante River y otros dos en el 4 a 2 sobre Temperley, la semana pasada.

Esta victoria le permitió a Vélez estirar su invicto a seis presentaciones y engrosar su promedio para la próxima temporada. El conjunto que está dirigiendo Omar Píccoli en reemplazo de Falcioni cayó después de cuatro fechas.

Fuente: Clarín