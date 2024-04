1 de 1 | Vélez, que jugó con uno menos por la temprana expulsión de Braian Romero, superó 4-2 por penales a Argentinos Juniors en el Estadio Único de San Nicolás y es el primer finalista de la Copa de la Liga Profesional 2024, tras igualar 0-0 en los 90 minutos. De esta manera, el Fortín definirá el título en Santiago del Estero contra el ganador del cruce entre Boca y Estudiantes. La rápida expulsión de Romero condicionó el partido desde los 13'. Un tremendo planchazo del delantero a Nicolás Oroz necesitó de la intervención del VAR, que ayer se montó en el propio estadio y no en Ezeiza, a diferencia del resto de los encuentros, para revertir la tarjeta amarilla inicial del árbitro Facundo Tello. La soleada tarde le guiñaba el ojo a Argentinos, pero al final el efecto psicológico le terminó jugando en contra. Y es que cedió campo al rival, estuvo muy impreciso y no encontró soluciones a lo bueno que había hecho en los primeros 10'. También sufrió a Francisco Pizzini por la banda derecha, desde donde llegaron las jugadas más claras del Vélez. Primero en los pies de Thiago Fernández y después en las de Pizzini, aunque ninguno pudo con los grandes reflejos del experimentado Diego Rodríguez, quien se lució hasta con dobles atajadas. El comienzo del segundo tiempo, en tanto, lo tuvo a Argentinos Juniors jugando con una mayor desesperación, a veces abusando de los pelotazos, mientras que Vélez lo manejó tácticamente, en especial por los detalles defensivos. Esta vez el equipo de Guede tuvo las mejores chances a través de Herrera y Montiel. Y el que respondió enormemente fue Marchiori. Quedó la duda sobre si hubo un penal no cobrado -ni alertado por el VAR- para Argentinos Juniors tras una llave que Valentín Gómez le aplicó en el cuello a Luciano Gondou. Una jugada que hubiese despertado la polémica porque después casi marca Lenny Lobato en la siguiente. Sin tiempo para más se dieron los penales. Ya en esa definición, Rodríguez le atajó a Méndez, erró Heredia, Marchiori le contuvo el remate a Gondou y Lobato convirtió el 4-2 que lo metió a Vélez en una nueva final del fútbol argentino. ()