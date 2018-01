El actual campeón sanjuanino, mostró su chapa en el Giro del Sol y con su victoria logró superar en el campeonato actual a Gerardo Tivani. Por eso ese “1” no es sólo de la carrera, sino, también, de la temporada.

La tarea no era sencilla. Tras algunos inconvenientes en el embalaje del sábado, los integrantes de la Agrupación Virgen de Fátima estaban obligados, el último día a correr de atrás. Con sus cuatro hombres veloces en posiciones expectantes, salieron a dar vuelta la historia. Nicolás Naranjo era el mejor ubicado, pero todos salieron a hacer la crono con todo.



Fue, el de La Bebida, quien hizo el mejor tiempo y el que quedó en mejor colocación para ganar, por eso a la tarde todo el arsenal "piquetero" se jugó a la punta de velocidad final de las piernas del Nico. "Sabía que en una crono corta tenía chances por eso salí con todo. Fue difícil al principio, por calle 9 al Oeste y después fui cambiando hasta llegar con 54x11, por fortuna salió todo bien", explicó a la mañana, luego de recibir su primer solcito. Después de la titánica lucha que tuvo con Mauricio Quiroga para quedarse con la victoria, reconoció que estaba muy feliz, por él mismo y por todo su conjunto porque habían logrado vencer a un rival de fuste. "No fue sencillo, no podíamos equivocarnos porque sabíamos que no nos iban a perdonar ningún error. Quiroga es un velocista de primer nivel y contaba con el apoyó de un equipo muy solvente, por eso, después de cerrar un hueco de una fuga cuando faltaban cinco kilómetros nos armamos para jugar nuestras cartas". Luego, explicó como había sido el embalaje. El que comenzó a lanzarme fue Adrián (Richeze), luego Omar y finalmente Ricardo (Escuela), yo sólo tuve que rematar su gran trabajo" concluyó.

El número 1

Tres victorias y pico

El Giro es el tercer triunfo de Naranjo este año. Antes, se impuso en el Homenaje a la Calingasta, la Doble Difunta Correa y terminó con el mismo tiempo pero fue segundo de Zamora en la Chepes.