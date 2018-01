Siempre, sea un partido amistoso o por los porotos, el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors deja mucha tela para cortar antes, durante y después de esos apasionantes 90 minutos. Por eso, los técnicos de ambos equipos ya comenzaron a jugarlo con respuestas picantes, a pesar que después remarcaron que ellos están metidos en sus respectivos objetivos.



El Superclásico de verano en Mar del Plata, que será la antesala a la Supercopa Argentina (a disputarse el 14 de marzo en Córdoba), se jugará mañana a partir de las 22,10, pero el partido ya arrancó ante los micrófonos.



Hace un par de días, Marcelo Gallardo se refirió a la simpatía por el Xeneize de Mauricio Macri, Claudio Tapia y Daniel Angelici, presidentes de la Argentina, de la AFA y de Boca, respectivamente. "Sabemos claramente con lo que tenemos que lidiar. Tengo que estar con la guardia más alta y tenemos que protegernos entre nosotros", disparó. Si bien el primero en contestarle fue Angelici, quien horas después declaró: "Me parece desafortunado (lo que dijo), me suena a llorisquear. Es muy viejo eso, muy antiguo. Uno no puede empezar a abrir el paraguas por las dudas". Y justamente ayer, le pidieron una opinión a Guillermo Barros Schelotto, que generó sonrisas durante su última conferencia de prensa.

"Es difícil entender por qué lo dijo. Gallardo es un gran entrenador, le ha ido muy bien y el domingo nos encontramos", dijo. Y continuó: "No soy quién para juzgar a Gallardo, tengo una gran relación con él, pero creo que en el fútbol se gana y se pierde adentro de la cancha. No creo que haya nada extrafutbolístico", expresó.



Barros Schelotto pondrá mañana un equipo con mayoría de suplentes, y reiteró que el partido importante será contra Colón en el reinicio de la Superliga: "Nosotros analizamos más allá de jugar contra River. El sábado 27 con Colón empieza lo importante. Estamos punteros desde hace un año y queremos volver a ser campeones", enfatizó minimizando el Superclásico, aunque seguramente cuando arranque dará la vida por ganarle al clásico rival.

El Mellizo habló de la polémica

Guillermo Barros Schelotto admitió también que lo "incomodó" el confuso episodio que protagonizaron los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios (siguen excluidos del plantel) con mujeres en un departamento de Puerto Madero. "Estaba incómodo por la situación que nos tocaba vivir, no sabíamos qué había pasado y no podíamos seguir entrenándonos normalmente de cara al partido ante Colón", afirmó Barros Schelotto.



RIVER VA CON LO MEJOR



El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, convocó a todos los titulares para enfrentar a Boca. De este modo el equipo formaría con: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Borré. Mientras que el delantero Lucas Pratto jugará en el segundo tiempo para ir sumando minutos.