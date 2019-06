Santiago Vergini se convertirá en las próximas horas en nuevo refuerzo de San Lorenzo. El zaguero, que llega en condición de libre del Bursaspor de Turquía, firmará un contrato por tres temporadas en el Ciclón.

Su llegada cobró fuerza cuando se cayó el pase de Guillermo Burdisso, quien no pudo pasar la revisión médica. De todas formas no se descarta que arribe otro defensor porque Gonzalo Rodríguez no será considerado por Juan Antonio Pizzi y porque además esperar ofertas por Marcos Senesi, una de las joyitas del club.

Vergini, de 30 años, jugará así en su cuarto equipo de Argentina. Ya pasó por Newells, Estudiantes y Boca. Además pasó por Olimpia de Paraguay, Hellas Verona, Sunderland y Getafe.