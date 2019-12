Desde su regreso a Argentina para hacerse de los servicios de la dirección técnica de Gimnasia de La Plata, Diego Maradona profundizó su disputa con Juan Sebastián Verón, a quien en varias oportunidades lo criticó o se refirió de manera despectiva hacia él. Ahora, el que devolvió esas palabras fue la "Bruja".

En este último tiempo, la entrevista del "10" en TyC Sports, se volvió a revivir la polémica sobre la acusación al ídolo pincharrata por supuestamente haber ido para atrás ante Inglaterra en el Mundial 2002, y después por su rol de líder en Sudáfrica 2010, puesto en duda por quien fue su entrenador.

"Hay una cosa que no soy, y es ni vigilante ni botón. Traté siempre de mantenerme al margen de ciertas cosas. Cuando se habla tanto de lo que pasó y del cómo, es porque también del otro lado hay una cuestión, que me excede a mí", comenzó Verón, en una entrevista para La Redonda.

Por otro lado, retomó la discusión entre Maradona y Gastón Fernández en el último clásico. "Sí realmente me enojó que haya dicho que la "Gata" es mi amigo, y la "Gata" es un hermano desde que llegó a Estudiantes. Eso sí me enojó, no es mi amigo, es mi hermano, mucho más que eso seguro".

"Particularmente nunca me manifesté en nada, ni hablé de nadie. A mí se me viene faltando el respeto de manera frecuente, ¿por qué yo tendría que tomar la decisión de acercarme? No tengo necesidad", dejó en claro Juan Sebastián, que en el final fue aún más contundente con sus palabras.

"Si vos sos amigo de alguien y te duele tanto, las cosas se solucionan de otra manera. Adelante de una cámara todos somos malos y guapos. Es difícil confrontar, sentarte de frente, mirándote a los ojos y decirte las cosas. Traté siempre de manejarme de esta manera. Yo ando solo en la calle, y me vas a encontrar solo siempre", cerró.