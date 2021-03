La dirigencia de Estudiantes de La Plata realizará esta semana la convocatoria a elecciones y asamblea general para el sábado 27 de marzo, tras haberse pospuesto en octubre pasado por la pandemia y Juan Sebastián Verón dejará de ser el presidente del club en menos de un mes.



La “Brujita” seguirá dentro de la lista del actual gobierno pero en el cargo de vicepresidente primero, y Martín Gorostegui es el elegido para sucederlo; al tiempo que un grupo de socios continúa trabajando para presentar una lista electoral y le ofrecieron al abogado Fernando Burlando ser la cabeza de la oposición, propuesta que habría sido rechazada.



Verón tomó la decisión junto a sus pares de comisión directiva de no ir otra vez como presidente, porque de mantenerse en el máximo cargo el estatuto del club lo obligaría en el 2023 a no poder ocupar ningún cargo lectivo, ya que no permite en caso que los socios lo decidan más de dos reelecciones.



El actual gobierno de Estudiantes está en el poder desde el 4 de octubre del 2014 cuando en una elección récord la lista de Verón superó por amplio margen al binomio conformado por Enrique Lombardi y Carlos Bilardo.



En 2017 no hubo oposición y ahora aún no está confirmado que haya una compulsa electoral. Desde la Dirección Provincial de Personas Jurídicas ya se autorizó el llamado a asamblea y la Municipalidad de La Plata dio el visto bueno a una presencia de hasta 360 socios y se habilitará una participación virtual.



El nuevo estadio será el lugar elegido para que los socios puedan expresarse.



Gorostegui, el candidato del oficialismo, es miembro de la directiva que acompaña a Verón desde el 2014, primero como secretario general y luego como vicepresidente.



La lista aún no se conoce de manera oficial pero los cuatro cargos más importantes serán ocupados por Gorostegui como máxima figura; Verón, Juan Pedro Prates (reemplazará al ingeniero Juan José Calderón, hombre clave en la obra del estadio) y Pascual Caiella.