El bicampeón mundial Max Verstappen ratificó este viernes la potencia de su unidad RB19 del equipo Red Bull, al dominar la primera jornada de ensayos del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que se correrá el domingo en el autódromo de Silverstone.



El neerlandés, que acumula cinco victorias consecutivas (Miami, Mónaco, Barcelona, Montreal y Spielberg), marcó el mejor tiempo del día en la segunda tanda de entrenamientos con 1:28.078, seguido por el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari, +0.022s.) y el tailandés Alexander Albon (Williams, +0.218s.).



El cómodo líder de la temporada, que se encamina hacia el tricampeonato tras imponerse en siete de las nueva pruebas celebradas este año, se ubicó al frente de la tabla de registros cuando colocó los neumáticos blandos.



Sainz, dueño de la pole y la victoria en Silverstone el año pasado, había mandado en la primera parte de ensayo con los compuestos medianos.



El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) terminó cuarto, a +0.264.s segundos de su compañero de equipo, mientras que el novato estadounidense Logan Sargeant confirmó la buena jornada de Williams en el quinto lugar.



El monegasco Charles Leclerc no pudo salir a competir por un problema electivo en su Ferrari. Los mecánicos trabajaron alrededor de su auto en los primeros minutos de la sesión pero no lograron completar la reparación a tiempo.



La actividad del GP de Gran Bretaña continuará mañana con la última sesión de prueba anterior a la clasificación, a las 11:00 de Argentina. La carrera se disputará el domingo en el mismo horario, con transmisión de Star+ y Fox Sports.



Verstappen, puntero del Mundial con 81 puntos de ventaja sobre Sergio "Checo" Pérez, buscará su primera victoria en Silverstone, un escenario donde Red Bull no consigue la victoria desde 2012 de la mano del australiano Mark Webber.