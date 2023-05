El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull y actual bicampeón de la Fórmula 1, admitió ayer que tiene "muchos planes para cuando deje de correr" al referirse a lo que será su futuro cuando se retire del automovilismo y pese a que recién tiene 25 años. Lo hizo en la previa del GP de Miami, que se correrá este fin de semana.

"Cuando me retire de la Fórmula 1 no quiero caer en un agujero negro", explicó Verstappen en una entrevista con "Viaplay" recogida por el sitio MotorSport.com y adelantó que ya tiene "muchas ideas y planes para su nueva vida alejado del automovilismo".

Verstappen habló sobre su futuro y de los rumores ante una posible retirada y aclaró que "a veces los medios hablan de muchas cosas, especialmente cuando no hay carreras".

El piloto neerlandés, actualmente una figura principal de la Fórmula 1 y con contrato vigente con la escudería austríaca Red Bull hasta el 2028, admitió que "cuando cumpla 31 años, dentro de unas cuantas temporadas, llevaré muchas ya en la espalda, y ahí el tiempo dirá lo que viene".

"Quizá me divierto y quiero seguir aquí -señaló el joven corredor- y es bonito pensar en el futuro y en que tienes un plan, cuando me retire de la Fórmula 1 no quiero caer en un agujero negro" aunque sostuvo que lo que haga fuera de la F1 "estará ligado con la competición pero no necesariamente conmigo".

> Alonso busca podio

Fernando Alonso, de Aston Martin, confía en volver a repetir la buena carrera realizada en el Gran Premio de Azerbaiyán donde se ubicó en cuarto lugar y poder “subir al podio” en el Gran Premio de Miami de F1. “Estamos muy bien. El coche funciona”, dijo.