El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se defendió sin fallas del ataque que le dispensó el español Carlos Sainz (Ferrari) en las vueltas finales para terminar imponiéndose en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, desarrollado en el circuito Gilles Villeneuve de la ciudad de Montreal.



El campeón mundial vigente, de 24 años, acumuló su sexto triunfo en la temporada (sobre 9 competencias) y lidera el Campeonato con 175 puntos, con 46 de ventaja sobre su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, quien hoy debió abandonar por problemas en la trasmisión de su Red Bull



Verstappen, quien hoy logró la 26ta. victoria en la Fórmula 1, estableció un tiempo total de 1h. 36m. 21s. 757/1000 para recorrer los 70 giros previstos



El madrileño Sainz, quien todavía no consiguió triunfos en sus 150 carreras en la máxima categoría automovilística, llegó como escolta a 993/1000, además de haber reunido un punto adicional para el torneo, tras haber marcado el récord de vuelta con un tiempo de 1m. 15s. 749/1000.



El siete veces campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) regresó al podio, tras ocho competencias (había sido tercero en el inaugural Gran Premio de Bahrein), y finalizó a 7s. 006/1000.



El también inglés George Russell (Mercedes) culminó cuarto a 12s. 313/1000, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) protagonizó una elogiable recuperación y finalizó quinto a 15s. 168/1000, después de haber largado en la penúltima colocación, por la penalidad que supuso tener que cambiar la unidad de potencia del vehículo número 16 pintado de color rojo.



El francés Esteban Ocon (Alpine) terminó sexto, a 23s. 890/1000; el español Fernando Alonso (Alpine) debió conformarse con el séptimo lugar, luego de haber iniciado en el segundo puesto, mientras que el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) terminó en el octavo sitio.



El chino Guanju Zhou (Alfa Romeo) se ubicó noveno y el local Lance Stroll (Aston Martin) sumó un punto en el torneo, luego de haber cerrado su performance en la décima posición.



La carrera marcó un claro predominio de Verstappen en buena parte del desarrollo, aunque el ingreso del auto de seguridad por un despiste que mostró el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), al promediar el desarrollo.



De este modo, la ventaja que el neerlandés podía elaborar sobre el madrileño se evaporó por completo y el relanzamiento mostró al Ferrari muy cerca del Red Bull.



Sin embargo, Sainz no logró hilvanar un ataque consistente frente a un Verstappen, que siempre se mostró más veloz en las rectas y defendió la victoria tapando todos los huecos posibles en lo que podía colarse su perseguidor.



“Fuimos los más rápidos. Fuimos muy fuertes en carrera. Si el auto de seguridad no hubiera aparecido, el triunfo no hubiese sido tan ajustado”, remarcó Verstappen, una vez concluido el Gran Premio canadiense.



La décima escala del Mundial de la Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo 3 de julio en el trazado de Silverstone (5.141 metros de extensión) con el Gran Premio de Gran Bretaña.



Posiciones del Mundial de Conductores: Verstappen 175 puntos; Pérez 129; Leclerc 126; Russell 111; Sainz 102; Hamilton 77; Norris 50; Bottas 44; Ocon 39; Alonso 22; Gasly 16; Ricciardo y Magnussen 15; Vettel 13; Tsunoda 11; Stroll, Albon y Zhou 3



Mundial de Constructores: Red Bull 304 puntos; Ferrari 228; Mercedes 188; McLaren 65; Alpine 61; Alfa Romeo 47; Alpha Tauri 27; Aston Martin 16; Haas 15; Williams 3.