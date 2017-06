Más adelante. Gustavo Villarruel dejará la zona de volantes con el ingreso de Gelabert, para ser uno de los dos delanteros de San Martín ante los tucumanos.





Ayer pasadas las 20 partió rumbo a Tucumán el plantel de San Martín, que mañana desde las 18.30 enfrentará a Atlético por la 27ma fecha del torneo de Primera División. Tras la práctica el equipo quedó definido y tendrá dos cambios respecto al que viene de golear 4-2 a Sarmiento de Junín en el partido que aseguró la permanencia en la categoría. Afuera Joaquín Molina (el miércoles fue operado del tendón de Aquiles) y Emanuel Dening (molestia en el isquiotibial derecho).



Sin la dupla de ataque, los que ingresarán serán Facundo Barcelo y el volante Marcos Gelabert quien ya cumplió la fecha de suspensión. Por lo que Gustavo Villarruel pasará a jugar en la ofensiva.



Por ende, el equipo para enfrentar mañana al Decano será con: Luis Ardente, Pablo Aguilar, Patricio Matricardi, Matías Escudero, Mauricio Casierra; Maximiliano Lugo, Gelabert, Emiliano Agüero, Nicolás Pelaitay; Villarruel y Barcelo.



Además, en el banco de relevos estarán Leonardo Corti; los defensores Javier Capelli y Franco Lazzaroni; los volantes Sebastián Rusculleda y Santiago Chacón; y los atacantes Diego Chaves y Nicolás Mana.



Enfrente estará Atlético Tucumán, orientado por Pablo Lavallén, quien fue el DT de San Martín en el primer semestre de este torneo y que por ende conoce a la perfección las características de los jugadores verdinegros.

Será la primera vez que el ex defensor de River enfrente al equipo con el que debutó como entrenador.





Pablo Lavallén no definió el equipo



En virtud que el miércoles jugó contra River (perdió 3-0) el partido que tenían postergado, y porque no tuvo mucho tiempo de preparación, es que el entrenador de Atlético Tucumán, Pablo Lavallén, no confirmó el equipo que enfrentará al Verdinegro.



No obstante, una probable alineación del Decano sería con: Lucchetti; Di Placido, Bianchi, Canuto, Evangelista; Leyes; Aliendro, Barbona, González; Rodríguez, Menéndez.



Además fueron convocados Ayala, Rosales, Palomino, Quiroga, Acosta, Peralta y Ontiveros.