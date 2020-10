En su segunda competencia en el fin de semana en Buenos Aires con el Top Race, Rubens Barrichello festejó en lo más alto del podio. El ex F1 ganó la final de la tercera fecha de la temporada 2020 con un gran rendimiento en el Toyota Camry. Segundo quedó Diego Azar y tercero Matías Rossi.

Azar quiso ir por afuera en los primeros metros de competencia, pero el ex Fórmula 1 se ubicó adelante. Quien quedó tercero fue Girolami, ganador de la fecha 2 disputada el sábado. En el Series, Ian Reutemann estaba adelante de Morillo, que comparte el Fiat del Octanos con Fefo Di Palma, y Hamze.

En el cuarto giro entró el Auto de Seguridad y la competencia se neutralizó. En el relanzamiento nada cambió en la punta y Barrichello era el puntero por delante de Azar y Girolami, mientras que Rossi se tenía que defender de Valle.

El brasileño le sacó una pequeña diferencia a Azar en los giros siguientes. En el Series, la lucha era entre Reutemann y Morillo. El que avanzó fue Baltazar Leguizamón, que largó desde el fondo y ya era sexto, ganando 12 lugares.

Otro golpe de escena se dio con el fuerte golpe entre Alzamendi y Hamze, que hizo que entre nuevamente en el Auto de Seguridad. El relanzamiento tuvo a Barrichello nuevamente en la punta, por delannte de Azar y Girolami.

Azar estaba cada vez más cerca del ex Fórmula 1, pero no tenía opción de sobrepaso. A ocho minutos del final, Azar intentó por todos lados, pero Rubinho se mantuvo adelante con buenas maniobrs defensivas. Además, Rossi se le puso a la par a Girolami, pero no lo pudo superar. En el Series, Gastaldi superó a Morillo para ser segundo, mientra que cuarto era Leguizamón.

A cuatro minutos del final Rossi pudo con Girolami y era el nuevo tercero. El final fue electrizante. Azar buscó por todos lados a Barrichello y dieron batalla hasta la bandera a cuadros. Finalmente fue victoria para Rubinho, seguido de Azar y Rossi. En el Top Race Series ganó Ian Reutemann, seguido de Gastaldi y tercero Leguizamón.