Valentín Aguirre (Dodge) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el regreso al renovado y colmado autódromo de Buenos Aires, donde se disputó la 10ª y última fecha de la Etapa Regular del 82º Campeonato Argentino de TC. El piloto del JP Carrera, que largó 8º, y alcanzó su 5ª victoria en 83 participaciones en la categoría. Santiago Álvarez (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford) completaron el podio en el súper veloz circuito Nº 12.

En tanto que el sanjuanino Della Motta, con Ford, llegó en el puesto 27mo.-

El arrecifeño le dio a Dodge su 2º triunfo de la temporada (el otro fue de Germán Todino en Concepción del Uruguay) y el primero en el “Oscar y Juan Gálvez” desde que el propio Aguirre se impuso el 4 de octubre de 2020. Luego de aquella victoria, comenzó una sequía de 45 carreras sin triunfos, que incluyó un discreto paso de 20 competencias por Ford, hasta su regreso a Dodge y al JP Carrera en la 6ª fecha de 2022 (Rafaela).

Las primeras 20 vueltas fueron un duelo entre Marcos Quijada (Dodge) y Santiago Álvarez (Dodge), pero en la reanudación tras el segundo auto de seguridad emergió Aguirre, que aprovechó el desliz del piloto del Uranga Racing (se fue a la banquina y dañó la trompa) en su pelea con el de Ferré para saltar al 2º puesto. Y en el 3º y último reinicio, a 2 giros del final, el arrecifeño doblegó a su compañero de equipo para encaminarse hacia la 3ª victoria del JP Carrera (con 3 pilotos distintos) en el año.

“Estoy muy contento, me hacía mucha falta este resultado. Me pone muy bien por el grupo humano que me rodea y que siempre me apoya, sobre todo por Ezequiel (Giustozzi), con que la veníamos pasando mal con los motores”, sostuvo un emocionado Aguirre, que había clasificado 13º, en Campeones Radio y AM590 Continental.

Santiago Álvarez (Dodge) redondeó un gran fin de semana con su 1º podio en 12 carreras en TC, que sirvió para consumar el segundo “1-2” consecutivo de Dodge en Buenos Aires y el 6º de la historia. “Fue una carrera muy linda, muy peleada y muy pareja, faltó poquito para ganar…”, indicó el representante de Ferré, que tenía un 9º puesto en Viedma como mejor resultado como titular y venía de 3 abandonos consecutivos.

Mauricio Lambiris (Ford) protagonizó el gran avance del fin de semana, ya que clasificó 40º (integró el cuarto que tuvo la pista en peores condiciones, debido a la llovizna) y terminó 3º. “El auto tenía un ritmo bárbaro. Hicimos una gran carrera, aprovechamos mucho en la última parte de la carrera para avanzar y culminar una gran recuperación”, manifestó el piloto del Alifraco Sport, que logró su 3º podio en 2023 y el 15º en 126 carreras en TC.

Hubo 3 protagonistas destacados del fin de semana -todos de Dodge- que no pudieron coronar su trabajo con un buen resultado Final. Se trata de Marcos Quijada (despiste), Humberto Krujoski (accidente por un problema mecánico) y Elio Craparo (salida de pista, por la rotura de una goma). En cambio, Ayrton Londero (Torino) y Lionel Ugalde (Torino) se fueron del “Gálvez” con una sonrisa, ya que terminaron 4º y 5º, respectivamente. El enterriano logró su mejor resultado en 40 carreras en TC, mientras que el marplatense concretó su labor más destcada desde el 2º lugar en Centenario 2019.

Otro que avanzó mucho, en su caso en la Final, ya que en la serie no pudo largar, fue Agustín Canapino (Chevrolet). En su regreso al TC, el “Titán” partió desde el 49º puesto y escaló hasta el 14º. “Me divertí y disfruté cada vuelta. El auto anda bien, una pena que no hayamos podido pelear por la carrera, pero son cosas que pasan. Tenemos una buena herramienta para las 5 carreras que faltan”, analizó el arrecifeño en Campeones Radio y AM590 Continental.

Los 12 de la «Copa de Oro»

Tras estos resultados en Buenos Aires, Mariano Werner (Ford) , que llegó 10º tras largar 37º, ganó la Etapa Regular, y comenzará la Copa de Oro con 31 puntos. Los 12 pilotos que disputarán el mini torneo serán: Mariano Werner, Julián Santero, Juan Tomás Catalán Magni y Mauricio Lambiris (Ford), Jonatan Castellano, Valentín Aguirre y Germán Todino (Dodge), Marcos Landa y José Manuel Urcera (Torino) Gastón Mazzacane y Santiago Mangoni (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota).

El último boleto al “play-off” estuvo en duda porque Carlos Okulovich (Torino) tuvo problemas con el sensor y en principio quedó clasificado detrás de Rossi, cuando en realidad terminó por delante del piloto de Toyota, que había remontado hasta ser 13º (largó 33º) pero pinchó una goma y llegó 30º en la pista, en llanta. Eso dejaba afuera al “Misil” y clasificaba a Nicolás Trosset (Ford). Pero las exclusiones de Emiliano Spataro (Ford) y Andrés Jakos (Toyota) determinaron que Rossi clasifique a la “Copa de Oro”, luego de igualar en puntos con el arrecifeño y desempatar a su favor por haber logrado un mejor resultado (1 victoria contra un 11º puesto) en la Etapa Regular.

La próxima fecha del Turismo Carretera marcará el comienzo de la «Copa de Oro» y se llevará a cabo el 16 y 17 de septiembre en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis.