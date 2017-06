Su caso es especial y a la vez poco común. Victoriano Bustos Steiner a sus cortos 6 años ya cuenta con tres campeonatos ganados en torneos de golf. El pequeño, motivado por su papá Raúl "Coco" Bustos se metió en el mundo de esta disciplina hace un año y medio y ya cosechó tres títulos. Representando al Club Amancay, Victoriano participó en la primera fecha del Torneo Federativo de Menores y Juveniles que se realizó el fin de semana pasado en el "Golf Club Andino" de Mendoza. Allí, participaron chicos de Mendoza, San Juan y San Luis y Victoriano logró el título de campeón interprovincial en Menores incluso dando ventaja por su edad. Es que es dificil encontrar chicos de categoría 2011 en esa disciplina.



Ese torneo consta de cuatro fechas: la segunda tendrá lugar a fines de junio en "La Vacherie Country Golf" también en Mendoza, la tercera en Amancay y la última será en Villa Mercedes, donde se clasificará a los mejores para la final que tendrá lugar a fin de año en Bahía Blanca.



Según el papá de Victoriano, lo importante es inculcarle valores al pequeño. "No quería inscribirlo en los federativos porque no es mi intención que compita, quiero que se divierta pero él mismo me pidió que quería viajar con los chicos. Siempre le digo que juegue, que se puede ganar o perder y que puede haber buenos o malos jugadores pero todos son iguales", contó el papá del pequeño que a sus 6 años y con su zurda, cosecha logros no sin antes dejar de divertirse.