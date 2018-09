Divertirse. Victoriano Bustos Steiner toma el deporte como una diversión. Igual muestra su talento consiguiendo logros.

A sus 7 años, Victoriano Bustos Steiner continúa sumando experiencias y adquiriendo logros en cuanta competencia de golf se presenta. El chico practica golf en el Club Amancay de Santa Lucía y viene de ganar en San Luis este último fin de semana. Allí, durante sábado y domingo teniendo como escenario el Golf Club San Luis, se disputó el Torneo federativo de Menores que fiscaliza la Federación Argentina de Golf, para la Zona Centro y Cuyo, en donde participaron chicos de San Juan, Mendoza y San Luis.



Bustos Arena este año ingresó en la categoría Birdie caballeros (2009/10/11) compitiendo con chicos más grandes y siendo el sanjuanino el más pequeño en esta categoría. Allí, entre los birdies Victoriano se adueñó del primer puesto después de haber completado un score de 38 golpes el día sábado y 39 golpes el domingo sacando una diferencia de 4 golpes al segundo competidor.



Este premio obtenido en el club puntano se suma a los obtenidos en las fechas anteriores en el Andino Golf Club de Mendoza, en la competencia disputada en el Club Amancay, en el Club de Campo Golf Country y también en La Vacherie Golf Club. El calendario marca que la última fecha tendrá lugar en Villa Mercedes, San Luis, donde el pequeño sanjuanino irá buscando repetir las victorias anteriores para quedarse con el campeonato.



Bustos Arena, que con 6 años fue el deportista más pequeño ternado el año anterior para el premio "Deportista del Año", aprovecha día a día el golf como un deporte y no como una competencia. "A mi me gusta el golf porque me gusta disfrutar jugando con mis amigos en los torneos y también porque puedo conocer chicos nuevos. No importa si se gana o se pierde lo importante es divertirme", contó el chiquito, con nada de timidez, quien reconoció que heredó el deporte de su papá quien a su vez oficia de entrenador.