Ricardo Centurión pasa sus peores días desde que regresó a Racing. El mediocampista fue noticia por un acto de indisciplina que le valió ser suplente ante Atlético Tucumán y que Víctor Blanco saliera a decir que esta situación pasaría a "legales".

Cuando todo parecía calmarse, luego de que Eduardo Coudet saliera a respaldar al futbolista tras los dichos del presidente de la institución; Ricky volvió a quedar en el medio de la escena a raíz de un video que se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes se puede observar como un presunto hincha de Independiente increpa a Centurión dentro de un supermercado. El motivo de la pelea sería que el volante académico se habría negado a sacarse una foto, lo que generó indignación en la persona que filmó la situación.

"¿Cuál es el problema? Si pasaste por al lado y te saludé", consultó el futbolista ante el reproche de este simpatizante. "Si te saludo vos tenes que ser más educado", fue la respuesta que recibió.

Aunque Ricky intentó calmar los ánimos, este hombre explotó de ira contra el deportista e incluso lo desafió a tomarse a golpes de puño a la salida del supermercado.

"Es increíble que no pueda salir a un supermercado y que no me dejen en paz. Y eso no fue nada, estuvo a punto de pegarme afuera del súper", fue el descargo que realizó Ricardo Centurión en su cuenta en la red social Twitter.

Lamentable lo que le sucedió a Centurión en un supermercado... (Vía @okdobleamarilla) pic.twitter.com/j9fY5XkFKs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) 16 de agosto de 2018