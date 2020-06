El base argentino de Baskonia, Luca Vildoza, aseguró ayer que el hombro derecho le respondió "muy bien" en la antesala del reinicio de la Liga Endesa de España. "Tuvimos una pequeña pretemporada que me vino bien, sabiendo que estuve parado y el hombro derecho me respondió muy bien. Estoy con ritmo de juego y muy contento de sentirme otra vez basquetbolista", valoró el ex Quilmes de Mar del Plata en la conferencia de prensa con los medios por medio de YouTube y Zoom.

La Liga española se reiniciará este miércoles en un formato de dos grupos de seis equipos, con sede única en Valencia, y Baskonia con Vildoza y sin el alero lesionado Patricio Garino (lesión rodilla derecha) se enfrentará a Bilbao Basket (16.30 de Argentina) en la zona A.

"Será complicado como todo clásico pero sabemos que todos vendremos sin ritmo de juego. Ellos son muy agresivos y también nos han ganado antes y será complicado. Va a ser el primer partido luego de mucho tiempo, así que lo disfrutaremos", analizó el marplatense.

Venimos a Valencia con la idea de salir campeones, como todos, y enfrente habrá equipos que estuvieron entre los mejores de la fase regular. Va a ser una guerra", afirmó.

Por otro lado, Vildoza se refirió a su familia en Argentina y comentó que está "encerrada aunque más liberada" y valoró que en el país se "cumplen las reglas de aislamiento".

La zona A tendrá a Barcelona (Leandro Bolmaro); Joventut; Baskonia; Bilbao; Unicaja; C. B. Canarias; y el B contará con Real Madrid (Facundo Campazzo; Gabriel Deck; y Nicolás Laprovíttola); Zaragoza (Nicolás Brussino); Andorra; Burgos; Valencia; y Gran Canaria.

