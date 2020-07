Boca no termina de tener paz. Primero fue la denuncia por violencia de género que recibió Sebastián Villa por parte de su ex pareja, Daniela Cortés. Luego, salvando las enormes distancias, apareció otro problema: el fuego cruzado por la renovación de Carlos Tevez. Y ahora, una vez arreglada su continuidad y la de Mauro Zárate, le siguieron los rumores de que el delantero colombiano dio positivo de coronavirus. Así, en medio de esas versiones sobre su estado de salud, Focus reapareció en las redes sociales, donde subió una foto suya luego de haberse entrenado. "Arrancando una nueva semana gracias a la ayuda de Dios. Más fuerte que nunca (ya falta menos). Dios es fiel", puso a modo de leyenda de la foto que publicó el colombiano en su Instagram. El delantero no posteaba nada en la red social de la camarita desde hace 11 semanas, donde puso una imagen en negro respondiendo a la denuncia, en primer lugar mediática y luego judicial, de su ex pareja.

De esta manera, Villa buscó mostrarse saludable. Porque no es casual que la foto haya llegado justo en un lunes revolucionado.

Examen

Villa se hizo un test para ver si tenía coronavirus hace unos 20 días en su Colombia natal, donde está desde que empezó la pandemia. Se lo realizó porque un amigo suyo se contagió y él temía que le pasara lo mismo. Durante la cuarentena, Villa se entrenó salvo esos tres días del test.