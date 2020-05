El delantero de Boca, Sebastián Villa, declaró durante más de dos horas en la tarde-noche del viernes por la plataforma Zoom en la causa que está denunciado por el delito de "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género". En la jornada después de su testimonial, se conocieron algunos detalles

y se confirmó que no podrá salir del país mientras dure este proceso. Durante su alegato, el futbolista marca el verano del 2019 como el comienzo de "los celos e inseguridades por parte de Daniela". En la declaración indica que el punto de debate en la pareja en este último caso estaba centrado en la compra de un boleto a Colombia en medio de la pandemia. "Ella empieza a decirme que si ella quería yo no jugaba más en Boca ni en la selección de Colombia, que si ella quería me arruinaba la carrera", afirmó. Villa reconoció la existencia de escenas de violencia verbal en la pareja y también se justificó diciendo que recibió golpes de Cortés: "Obviamente me tengo que cubrir: ella estaba como una loca. Me había tirado una vela; me metió puño en la boca y en la cabeza. Solo me defendí".

