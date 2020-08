Mientras Boca se vio sacudido por el brote de coronavirus en el plantel, que tiene a 14 jugadores contagiados en la concentración diagramada para que el plantel se ponga a punto en todos los aspectos pensando en el arranque de la Copa Libertadores, en los últimos días hubo avances en la decisión del club con respecto a la situación de Sebastián Villa, que sigue siendo juzgado por la denuncia por violencia de género que realizó su ex pareja, Daniela Cortes.

Teniendo en cuenta que el arranque de la competencia oficial está muy cerca y todavía no parece haber fecha para que la justicia llegue a su veredicto, sea declarado culpable o inocente, desde la dirigencia de Boca se comunicaron con Miguel Ángel Russo para decirle que no podrá contar con Villa hasta que haya una sentencia que defina si el colombiano ejerció o no violencia de género, pero además la realidad es que la decisión del club es buscarle una salida definitiva: es decir, por venta y no a préstamo.

La realidad es que hay un claro motivo principal que llevó a la dirigencia de Boca a tomar la decisión de dejar de contar con Sebastián Villa, que desprende otras pequeñas razones que fueron sumando a la resolución. La primera y principal, lógicamente tiene que ver con la denuncia de violencia de género que tiene en su contra por parte de su expareja, Daniela Cortes, radicada a fines de abril. Pero si bien, el colombiano había arrancado la pretemporada con el resto del plantel, y hasta contaba con el permiso legal para salir del país -a pesar de la denuncia- para poder jugar los encuentros de Copa Libertadores, la realidad es que Ameal buscó una resolución que confirmara el compromiso con la gran cantidad de mujeres que lo votaron en las elecciones que lo llevaron a la presidencia. Además, como si fuera poco, en Boca no gustó para nada el alto perfil en redes sociales, con distintos tipos de mensajes y hasta fotos en las que mostró excéntricos cambios de look.

