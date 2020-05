El caso de Sebastián Villa (cumplió años y Boca decidió no saludarlo en redes en un claro gesto de que no está conforme con los problemas legales actuales) sigue su curso, mientras el delantero se prepara para declarar ante la fiscal Verónica Pérez mañana, por la causa de violencia de género, acusado por su ex pareja Daniela Cortés. Ya declaró la colombiana y también tres testigos. La situación está planteada así: Cortés denunció violencia de género con algunas pruebas (en Instagram y en la Justicia) y Villa negó todo incluso en la primera declaración para reafirmar su denuncia de extorsión. El abogado de la denunciante, Fernando Burlando, adelantó que presentará dos denuncias más contra el colombiano: "Una por violación de cuarentena y otra por falsa denuncia de extorsión y estafa procesal. Hizo una falsa defensa diciendo que no eran pareja, cuando todos contaron que estaban comprometidos. Y todo el tema de la plata que metió en el medio".

Mientras desde el lado de Villa aseguran que hubo extorsión de Cortés y que incluso el jugador sentía temor cuando dormía estando en plena convivencia, Burlando fue más allá: "Va a terminar todo en un juicio oral y tendrá su condena, que luego veremos cómo será pero le traerá problemas. No puede negar que estaba embarazada, hay audios de él que lo comprueban. Hasta en algún momento voy a pedir la detención por todo esto. Es un cobarde en todo".

Genial

El exvolante del Barcelona de España Andrés Iniesta, se refirió en una entrevista con el diario Olé a cuando fue compañero de Román Riquelme: "Es uno de esos jugadores de otra dimensión. Es genial. Con él estuve dos años y hasta hoy charlamos".