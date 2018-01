José "Pepe" Villa

Otra vez UPCN Vóley en el ojo de la tormenta. Hace un tiempo atrás fue por la salida en plena temporada de Nikolay Uchikov en medio de un cruce vía redes sociales con Javier Filardi. Ahora es la desvinculación del cordobés que era hasta ayer capitán del equipo Gremial.

Más allá que se sabía que la relación entre la dirigencia y el jugador no era la mejor, llamó la atención que la decisión de sacarlo ocurra en medio de la Liga y sin la chance a esta altura de poder incorporar.

José "Pepé" Villa habló con DIARIO DE CUYO y explicó los motivos que alimentaron la decisión de sacarse de encima del jugador emblema de UPCN. "Se perdió la relación, hubo rispideces, no tuvo que ver el tema Bolívar (cayó esta semana 3 a 0 en el Cantoni), no tenía sentido estirarlo y llegar al fin de la temporada", apuntó.

Villa sacó de escena en la decisión al técnico Fabián Armoa, "la comisión directiva lo resolvió, nada tuvo que ver el DT". Si bien el mandamás de UPCN reconoció las cualidades deportivas de Filardi al decir que "es un gran jugador", dio pistas sobre la inflencia del capitán en sus compañeros: "Hay líderes positivos y líderes negativos". ¿Era un líder negativo?, se le consultó; "influía mucho en otros jugadores".

Fiel a su costumbre, Villa fue un poco más allá y habló de "actitudes desconsideradas" que tuvo el cordobés con él, aunque no dio demasiados detalles. "Ojo, no son actitudes subidas de tono o violentas, son otras cosas que no me gustaron", aclaró.

En tanto que sobre el futuro deportivo del Gremio, "Pepe" lo relativizó y aprovechó para pegarle un palito al equipo de Marcelo Tinelli, "esta Liga es para Bolívar, eso está escrito".