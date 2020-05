Sebastián Villa volvió a negar esta noche haber ejercido “violencia de ningún tipo” sobre su ex pareja, Daniela Cortés, quien lo denunció el martes pasado, a través de una publicación en una de sus redes sociales.

“Estoy en contra de cualquier acto de violencia. Soy una persona pacífica y muy creyente”, sostuvo el atacante, de 23 años, en un posteo de su cuenta de Instagram.

“Si hasta el momento no había realizado ninguna manifestación en los medios de comunicación es porque considero que el descargo a una acusación así corresponde hacerse ante la Justicia”, agregó el delantero, una de las figuras del equipo del DT Miguel Angel Russo, en el tramo final de la Superliga obtenida en marzo pasado.

Cortés, de 23 años y colombiana también, denunció por “maltratos y violencia de género” al jugador, en una causa que lleva adelante el juez de garantías número 2 de Esteban Echeverría, Javier Maffueci Moore, quien resolvió la “prohibición para salir” de la Argentina que alcanza al atacante.

Villa calificó a lo que está atravesando como “una pesadilla”, que le toca vivir “junto a mi familia”, apuntó.

“Rezo para que la verdad salga a la luz lo más rápido posible. Agradezco el apoyo recibido por todos los que me acompañan en este difícil momento”, concluyó.

El jueves último, el juez Horacio Hryb, quien instruye la causa iniciada a raíz de la denuncia de Daniela Cortés, le dictó la prohibición de salida del país al futbolista.

Ese mismo día, la joven, tras ser revisada por un médico legista del Programa de Asistencia a la Víctima, declaró ante la fiscal de Esteban Echeverría Verónica Pérez.

La mujer ratificó su denuncia, realizada primero por redes sociales y el martes en la justicia, por agresiones físicas y psicológicas por parte de Villa, a quien acusó de amenazar también a su familia -que reside en Colombia- si ella no se iba de la casa del barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning.

Los compañeros se despegan de él

Mientras tanto, en ese universo virtual conocido como Instagram, Villa vio cómo varios de sus compañeros de Boca dejaron de seguirlo.

De acuerdo a una información suministrada por la cuenta de Twitter Out of Context Boca, Franco Soldano, Nicolás Capaldo, Marcos Díaz, Iván Marcone, Junior Alonso, Agustín Almendra y hasta su compatriota Edwin Cardona, ex jugador del club y vinculado a una causa por violencia de género en enero de 2018.