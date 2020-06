El alero de Atlanta Hawks Vince Carter, uno de los históricos de la NBA de los Estados Unidos, se retiró hoy del básquetbol tras 22 años de carrera, en medio de la pandemia del coronavirus.



Carter, de 43 años, adelantó el pasado año que al final de la temporada dejaría la actividad y lo ratificó en el programa Winging It estadounidense: "Oficialmente, no jugaré más baloncesto profesional".



“Si hubo alguna decepción debido a la temporada, algo de eso ha habido, fue más fácil dejarlo de lado y manejarlo de esa manera”, relató.



“Es como, OK, es algo más grande que mi propia carrera, pero con el coronavirus castigando la vida de las personas rápidamente pude dejar a un lado el final extraño, la interrupción abrupta de mi carrera, para el final”, concluyó.



Por su parte, el sitio oficial de la franquicia escribió: "Fue un honor para nuestra organización que completase una carrera digna del Salón de la Fama con el nombre de Atlanta en el pecho y representando a nuestra ciudad".



El perimetral debutó en la NBA el 5 de febrero de 1999 y con su presencia en esta temporada superó el récord de Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett y Dirk Nowitzki, que habían permanecido 21 años.



Además, Carter jugó 1.541 (16,7 puntos, 4,3 rebotes y 3,1 asistencias) , siendo el tercero en la historia de la NBA, por detrás de Kareem Abdul-Jabbar (1.560) y Parish (1.611), durante sus pasos por Toronto Raptors, Nueva Jersey Nets, Orlando Magics, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizillies, Sacramento Kings y Atlanta Hawks.