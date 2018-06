Tanta hermandad, tanto Túnel de Agua Negra, tanta relación bilateral, por qué carajo no la aprovechamos para convencer a los chilenos para que se lleven otra vez a Sampaoli, pero ¡YA! ¿A quién se le ocurrió traerlo? A 'Chiqui', nuestro coterráneo... Para colmo se vino con dos millones de colaboradores que no pueden diagramar una bendita estrategia para ganarle a I-S-L-A-N-D-I-A, los vikingos esos que tienen menos fútbol que una cancha de bochas. Y no queda ahí porque el 'Pelado' tiene dotes de inventor: Salvio que es 8 lo pone de 4; Rojo que es 4 lo pone de central; Mascherano que es un muerto ¡lo pone de titular!; a Messi, que todo el mundo dice que hay que rodearlo de jugadores de buen pie, le mete de socio a Acuña, si a ese que fue figura en Ferro y Racing, los equipos más pecho fríos del planeta. Dejate de joder, ponete una verdulería o dirigí a Sportivo Casilda, si es que existe.



No me quiero enojar, pero pidamos que nos entreguen a Cecilia Bolocco (la de Menem, ¿te acordás?) y le damos a Sampaoli, lo que sea, pero saquémonos de encima al vendehumo.