Nikolay Uchikov (33), uno de los ídolos de UPCN San Juan Voley, se sumó ayer a los entrenamientos y de esta manera el club multicampeón consumó uno de los regresos más esperados por los hinchas desde que anunció su fichaje. El opuesto búlgaro, que dijo reencontrarse ayer con amigos, empezó a palpitar la temporada 2019/20 y apuntó que volvió para ser campeón, a la vez que elogió a la provincia al decir que le da cosas que no encontró en ningún otro lugar del mundo donde compitió.



-¿Qué le genera volver a UPCN y, por supuesto, a San Juan?



-La sensación es como la primera vez: sentirme en casa. A esto ya lo dije varias veces, pero es verdad. Es un gusto venir de nuevo a la provincia.



-¿Qué cambió en su persona desde aquel opuesto que llegó en la temporada 2014/15?



-Seguramente soy más viejo (risas). La verdad es que me siento mucho más experimentado y más maduro; conozco lo que debo hacer en la cancha, cómo debo hacer mi juego. Cuando uno es joven y se suma a un club todo es nuevo y no sabe lo que va a pasar, con los años uno se siente más tranquilo, más sereno. Eso es algo que te lo da la experiencia.



-¿Y cuánto aporta el hecho de que además conoce la Liga Argentina?



-Mucho, aquella primera vez era todo por descubrir; pero ahora conozco a los rivales, el tipo de juego. Influye bastante.



-En su momento su desvinculación de UPCN fue polémica, ¿qué pasó entonces?



-Lo que pasó es parte de la vida, a veces suceden cosas buenas y otras no tanto. Para mí es un capítulo cerrado y no hablo más. Ahora tenemos una nueva temporada por delante, un equipo con muchos jóvenes talentosos y con otros jugadores más grandes que buscamos lo mismo. Todos vamos a dar el máximo.



-¿Qué objetivos tiene a nivel personal y con el equipo?



-Volví para ser campeón. No me interesa estar en un equipo por estar, si volví a UPCN es para hacer todo lo posible para dar la vuelta olímpica. Después veremos los rivales y cómo lo vamos a conseguir, pero la idea es jugar las finales de los torneos que afrontemos, ganar la clasificación para el Sudamericano, lograr la Liga. Para los deportistas, lo más importante es trazarnos objetivos y entonces empezar a trabajar para conseguirlos. Y ser campeones es lo primero que apuntamos con el club.



-Ya jugó y vivió en diferentes lugares del mundo y sigue elogiando a San Juan, ¿qué le da la provincia que no halló en otro lado?



-Sí, estuve en muchos lugares a lo largo de varios años. Además soy un profesional que vive del vóley, pero fuera de la cancha soy una persona como cualquier otra y valoro también la parte que no es la deportiva. En San Juan tengo amigos, conocidos, siento el cariño de los hinchas, es como sentirse en familia y eso no se consigue en cualquier parte. Ahí está la diferencia.

Todavía el plantel está incompleto

Si bien se incorporó Nikolay Uchikov, el entrenador Fabián Armoa sigue trabajando con el equipo incompleto, pues aún hay jugadores vinculados a la selección. Por ejemplo, los centrales Martín Ramos y Nicolás Zerba continúan trabajando con el seleccionado mayor, que estuvo de gira preparatoria por Brasil y ahora afrontará el Sudamericano en Chile. Los puntas juveniles Lucas Ibazeta y Manuel Armoa (además de estadígrafo Alberto Varela) acaban de disputar el Mundial Sub-19, con medalla de bronce incluida; y se estima que se sumarán en los próximos días tras un merecido descanso. Además, el punta cubano Miguel López, otro de los refuerzos, recién se acoplará dentro de unas semanas. Es por eso que por ahora no asoman amistosos en el horizonte de Los Cóndores, hasta tanto el plantel esté completo. Además, aún no está definido el calendario y cuántos equipos afrontarán la Liga Argentina (posiblemente empiece a fines de octubre) y la Copa ACLAV.

Camiseta

7

Es el número de camiseta que usará Uchikov esta temporada, anunció el club. Es el mismo que lo identifica.