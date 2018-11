Otra vez juntos. Juan Manuel Garcés, Jorge Otiñano y José Luis Páez, los tres coach que conforman el cuerpo técnico de los seleccionados argentinos de hockey sobre patines. Tras acordar su regreso el "Negro" Páez, el trío ratificó su presencia en el Panamericano de Colombia.

Tanto el "Negro" José Luis Páez como Juan José García, actores principales de este raro caso que sucedió en la Selección argentina de hockey sobre patines, coincidieron en que hubo falta de comunicación. Que fue un malentendido. Lo concreto es que a cuatro días de la renuncia del "Negro" Páez a la conducción de la Selección, el tema volvió a girar 180 grados y ayer, tras reunirse con los dirigentes, el técnico volvió a su cargo y dirigirá al equipo senior de varones en el Panamericano a jugarse en Bogotá (Colombia). El lado malo de esto es el desentendimiento por parte de ambos, que alcanzó su punto álgido cuando el técnico renunció. El lado bueno, según las dos partes coincidieron, es que "esto sirvió para que nos sentemos por varias horas y le demos forma a un acuerdo sincero y claro. En realidad, el malentendido sirvió para mejorar todo", según dijo el titular del Comité Técnico Nacional, Juan José García. Concepto que fue apoyado por el "Negro" Páez, quien señaló que "el desencuentro sirvió para poder pulir un trabajo que no había arrancado en la perfección".



Y también hubo autocrítica de ambos lados. Páez dijo que "hay algo que aclarar. La forma mía no fue la correcta. Estaba solo en Chile, me di manija y tomé la decisión de renunciar. Pero tendría que haberlo hablado con los otros técnicos (Otiñano y Garcés) para enterarme de algunos temas y recién sacar conclusiones. Por eso decidí venir. No fue lógico renunciar por Whatsapp. Sé que lo tendría que haber echo por un papel, un mail. Conversé con el "Negro" (Otiñano) y Juan Manuel (Garcés) y me pusieron al tanto de todo. Por eso nos reunimos con los dirigentes".



Y continuó: "Sí, ya sé, mi trabajo empezó con el pie izquierdo, pero jamás perdí ni perderé la fuerza. Tengo la misma ilusión de siempre. No soy competencia de nadie. Es cierto que di un paso al costado pero jamás lo daría para atrás. Ahora pactamos lo que necesitamos para la Selección. Y de eso sé porque lo viví como jugador. Vamos a tirar todos para el mismo lado y a trabajar para llevar a la Albiceleste lo más alto...".



García, a su vez, señaló que "hubo una mala comunicación. Pero ha sido importante decirnos de todo. La honestidad y transparencia va a generar un ámbito de confianza mayor. El año pasado se falló en tener tres cuerpos técnicos diferentes. Ahora confirmamos este grupo. Le damos prioridad al deporte y al proyecto, no a las personas".

Apenas cuatro días el "Negro" Páez no estuvo al frente de la Selección senior de varones. Un caso atípico.

Lo que dice el comunicado



El Comité Técnico Nacional emitió un comunicado en el que dice textualmente que "informamos a la comunidad del hockey sobre patines que en reunión mantenida con el cuerpo técnico de las selecciones argentinas se lograron superar las diferencias existentes y los trabajos seguirán tal cual estaban planificados. Para aclarar lo acontecido expresamos:



1) Por errores de interpretación y comunicación interna se tomaron decisiones apresuradas, que felizmente han sido salvadas. Se pide disculpas por todo lo que esto trajo como consecuencia.



2) Las listas de los deportistas que conforman las selecciones argentinas fueron entregadas por los directores técnicos el miércoles tal cual había sido solicitado. En el caso de la senior masculina el entrenador envió una lista de 13 jugadores que tenía en consideración y de los 10 que él había elegido para este torneo luego del pedido urgente que se realizó con motivo de la inminente emisión de los pasajes.



3) Se establecerán una serie de pautas de trabajo a los efectos de tener una mejor y más fluida comunicación interna.