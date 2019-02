Toda carrera de etapas tiene una que por sus características es única y especial. Para la Vuelta a San Juan, desde 2004 ese tramo que se denomina popularmente "etapa reina" es el ascenso al Alto del Colorado. Coronar con la mayor ventaja posible el promontorio de 2.565 metros sobre el nivel del mar que marca el límite entre los departamentos de Ullum e Iglesia tiene su premio. Que muchas veces fue quedar al frente de la clasificación general y convertirse de oruga en mariposa, de ser un opaco top 15 en líder de la carrera más importante del calendario sanjuanino y, desde hace tres años, de esta parte del continente.



Con el francés Julian Alaphilippe (Deceunink Quick-Steep) como líder y el colombiano Fernando Gaviría (UAE Emirates) ubicado a sólo 8 segundos, puede deducirse que en una lucha mano a mano entre ellos quien tiene las chances de ganar es, sin dudas, el galo. Pero, cuidado, porque a solo 22 segundos, en el tercer puesto está Valerio Conti, compañero del colombiano quien, al igual que el malla líder es un rodador firme al que el ascenso lo exigirá pero no lo fundirá como suele ocurrir con las piernas de los velocistas. Allí, con el mismo tiempo que el tano está el belga Remco Evenepoel, compañero del francés, a quien por su corta edad y su inexperiencia en pruebas profesionales duras no se le puede exigir que se banque el exigente viaje. Ahora bien, el pibe está hecho de buena madera y la subida al Colorado podría confirmarlo como el fenómeno que los belgas y el mundo del ciclismo esperan.



Y, aunque los cuatro primeros puestos están concentrados en corredores de dos escuadras UWT (UCI World Tour) detrás, en el rango del minuto, diferencia que en la montaña es posible descontar, aparecen hombres de otros conjuntos que se han esmerado en perder el menor tiempo posible para llegar a este momento con expectativas. Nombres como los colombianos del equipo Movistar, Winner Anancona (séptimo a 26 segundos) y Nairo Quintana (undécimo a 48) y el del español Oscar Sevilla, campeón defensor que está noveno a 41 segundos; resaltan entre los diez primeros donde el único argentino que se encuentra allí es Laureno Rosas. El florense de la Asociación Mardan está octavo a 40 segundos.



La gente del Androni Gioccattoli apostará sus fichas en las piernas del italiano Mattia Cattaneo quien ocupa la posición doce a 54 segundos. En tanto que de los equipos grandes el que más dudas genera en cuanto al rendimiento de sus hombres subiendo es el Bora-hansgroe, el eslovaco Peter Sagan no se lleva bien con la montaña pero le sobra calidad para rebuscarselas y llegar lo más cerca posible del puerto de altura donde se definirá la historia de la carrera. El tricampeón mundial está quinto a 26s pero con el desarrollo de la etapa se verá para qué está.



El grupo de representantes de equipos sanjuaninos que jugarán sus cartas está a más de un minuto de diferencia está integrado por el salteño Daniel Díaz (Municipalidad de Pocito), décimo octavo, a 1m06s siendo el mejor argentino ubicado detrás de Rosas; luego viene el bloque de tres piqueteros, quienes ocupan los lugares 20, 21 y 22: Daniel Zamora (1m13s), Ricardo Escuela (1m19s) y Nicolás Tivani (1m22s). Conocedores del trazado y preparados especialmente para esta etapa montarán distintas estrategias. En este tipo de trazados a las fugas no se las deja tomar tanto cuerpo, los equipos fuertes intentan controlarlas para evitar dolores de cabeza a la hora de perseguir cuando el terreno se empina.



Luego de tres ascensos de media montaña en los últimos 30 kilómetros comienza otra carrera, esa que deja a los más fuertes en una lucha, que es cruel y mucha. Donde la gloria le reserva el lugar a uno solo.



Por segundo año se largará en San Martín, pasará por Angaco y Albardón.



Ausencia multada



El colegio de comisarios de la Vuelta decidió en la noche del miércoles que el desaire realizado por el equipo Deceunink Quick Steep a la coronación de la cuarta etapa, cuando no envió a sus ciclistas a la ceremonia del podio, no podía quedar sin el castigo que impone en estos casos el reglamento de la carrera. A cada ciclista, la multa de 500 francos suizos (equivalente a 503 dólares o 1.864 pesos). Además no se le pagaron los premios: a Álvaro Hodeg le correspondían 686 dólares por ser tercero (25.600 pesos) y al argentino Maximiliano Richeze, que clasificó vigésimo, 72 unidades de la moneda estadounidense (2.686 pesos). Al velocista colombiano tampoco se le otorgarán los tres puntos que le correspondía sumar para el ranking mundial de la UCI.



En otro orden de cosas referidos a la Vuelta, se informó que el ciclista brasileño Luiz Morosini (Selección de Brasil) y el italiano Matteo Furlan (Beltramitsa Hoppla) abandonaban la prueba por lesiones sufridas en sendas rodadas.