Las canchas de fútbol 5 comenzarán con sus actividades con el inicio de las escuelas de fútbol. Cabe aclarar que solamente las escuelas podrán tener actividad, ya que en estos establecimientos no se recibirán turnos para la realización de partidos informales, debido a que en esta etapa de habilitación los partidos no están autorizados. El club se mantiene cerrado al público y solo se admite el acceso a aquellos jugadores que tienen turnos asignados por las escuelas. No está permitido el ingreso de público o acompañantes.

La reanudación de actividades comenzará el próximo lunes 3 de agosto y se realizará de lunes a domingo de 8 a 22 horas. Solo se contempla la presencia de chicos mayores de 12 años, sin la necesidad de que sea acompañado por un adulto. El adulto que lleve al alumno a clase, en el caso de permanecer en el predio, no podrá bajarse del automóvil. La escuela de fútbol deberá poner en conocimiento a los alumnos y a sus padres o tutores, sobre las medidas que deberán cumplir establecidas en el protocolo.

El deportista deberá mostrar la autorización otorgada por la Secretaría de Deportes a través de su plataforma online y toda persona que ingrese al establecimiento deberá llenar la planilla con sus datos. Los jugadores deben llegar cambiados (excepción en el calzado) con antelación de no más de 10 minutos antes del turno. Tras la finalización no deben permanecer más de 10 minutos, y por ello, buscando que puedan retirarse de inmediato, los padres o tutores deben ser muy estrictos al momento de buscar a sus hijos.

El entrenamiento, destinado como máximo a 12 jugadores, tendrá una duración máxima de 60 minutos, con 20 minutos entre sesión y sesión para desinfección de las instalaciones. Es obligatorio el uso de tapabocas en las instalaciones del club, también para profesores y administrativos. No está permitido el uso de bebederos, ni compartir botellas de bebida ni material deportivo como camisetas, toallas y otro material personal especialmente en el ámbito deportivo. Por ello se recomienda llevar elementos deben ser de uso personal. En caso de ser suministrados por el club deberá realizarse la correspondiente desinfección antes y después del uso.

La institución tendrán un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos y en caso de un caso sospechoso de COVID-19 deberá informar al 107. Además el establecimiento está obligado a cumplir con todas las condiciones sanitarias, de higiene y desinfección requeridos por protocolo, y estar habilitado como establecimiento responsable, para ello, el presidente o dueño de la institución deberá ingresar al sitio San Juan Responsable y cargar los datos de la institución para poder obtener la autorización de institución segura. Posteriormente deberá acercarse por la Secretaría de Estado de Deportes para firmar las declaraciones juradas correspondientes.