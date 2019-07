Reuniones. El Consejo Directivo de la Liga Sanjuanina trabajó incansablemente para lograr el regreso de los dos públicos en el fútbol local.

Local y visitante juntos: una combinación indispensable que el fútbol siempre debe tener y en la Liga Sanjuanina de Fútbol era uno de los objetivos a recuperar en un trabajo intenso, paciente y muy cuidadoso. Y así, después de más de un año completo de reuniones con la policía, los clubes y la dirigencia, mañana volverán los dos públicos en el comienzo de la disputa de la fecha 14 del Torneo de Invierno de esta temporada. Será la prueba piloto en cancha de Atlético Trinidad y con horario especial por el partido de la Selección argentina en la Copa América. Trinidad recibirá así, desde las 13 en Primera División, al puntero invicto, Sportivo Peñarol, que tendrá un reconocimiento especial de la misma Liga antes del inicio del cotejo por su reciente ascenso al Torneo Federal A.



No es un día más ni un dato menor el regreso de los dos públicos a las canchas sanjuaninas. Hace más de 5 años que esta chance no se daba y sólo en eventos excepcionales se había conseguido recuperar ese folclore pero la violencia terminó postergando todos los planes. La dirigencia que encabeza Alberto Platero empezó así con un meticuloso organigrama para recuperarlo. El respaldo de la Secretaría de Deportes y el absoluto eco que encontraron en la D-3 de la Policía de San Juan fueron abriendo el camino. Así, reunión tras reunión, se fue tejiendo el proyecto. Hablaron todos: clubes, dirigentes, funcionarios. Hasta que llegó el momento de ponerlo en cancha y mañana se convertirá en el día refundacional para el fútbol de San Juan.



Alberto Platero, el presidente de la Liga Sanjuanina, no ocultó su entusiasmo y el agradecimiento para todos: "Esto fue parte vital de nuestro plan de trabajo. Queríamos que las instituciones pudieran generar lo que se necesita para subsistir y no tener los dos públicos era nefasto. Empezamos con la idea y desde el gobernador Uñac, pasando por Jorge Chica, fuimos encontrando el respaldo. El ministro Baistrocchi fue clave y desde la policía, Luis Martínez y José Guzmán nos fueron orientando en lo que debíamos hacer para poder concretarlo. Fue trabajo en conjunto y es un momento lindo para nosotros. La Liga Sanjuanina se convertiría en una de las primeras en reinstaurar los dos públicos, abriendo el camino para el resto del fútbol del país. Desde AFA saben que es una apuesta compleja, que se necesita de muchos factores. Lo conseguimos en la provincia y eso nos llena de orgullo. Es el primer paso para recuperar el fútbol nuestro".



Los antecedentes

Más de una década

Repasando en el tiempo, en el fútbol local de la Liga Sanjuanina pasó ya más de una década sin público visitante. Excepto semifinales y finales del nuevo formato de Torneos de Invierno y Verano en el Bicentenario, desde 2008 en aquel Torneo Integración y bajo la presidencia de Alfredo Derito que no se volvió a jugar más con las dos hinchadas. En 2010, San Martín y Sportivo jugaron el último clásico con dos públicos.

El resto de la fecha

Con la particularidad que el partido entre Trinidad y Peñarol irá a partir de las 13, en la Liga Sanjuanina se reprogramó la distribución de la fecha 14 del Torneo de Invierno. Así, este sábado además jugarán Árbol Verde-Unión a las 16. Mientras que el domingo irán Atenas-Desamparados, Del Bono-Carpintería y Aberastain-Villa Obrera. El lunes, Colón-San Martín. El martes, Marquesado-9 de Julio y Alianza-Rivadavia.