Preparado. El mendocino expresó sus ansias de volver. Dijo estar preparado para el nuevo desafío en un club que él ya conoce.

"Es un gran desafío volver a Sportivo, creo estar preparado para esa exigencia". La frase, del otro lado del teléfono, pertenece a Mauricio Magistretti, el nuevo director técnico de Desamparados para el próximo Federal "A". El mendocino antenoche fue anunciado para dirigir, por tercera vez, al Víbora, equipo con el que consiguió el campeonato Apertura del Argentino "A" en el 2006, como su logro más resonante.



"No me fue fácil tomar una decisión, hace unos años que decidí alejarme del fútbol primero por mi trabajo particular, y además por la locura con la que se vive hoy en día en la sociedad que me desgastó un poco. Hasta que me dio la locura de volver y fue un orgullo que Desamparados me haya tenido en cuenta. Ya estoy empezando a focalizarme en lo que depara Sportivo Desamparados y su mundo, que ya lo conozco y es una ventaja. Esperemos estar a la altura de la circunstancia", siguió analizando el DT.



Hoy a sus 50 años, Magistretti dice que maduró. Pasó mucho de aquel 2006 en donde rompió el hielo debutando como DT y logrando el campeonato: "En Sportivo fue mi primera experiencia como entrenador y salió de la mejor manera pero fue una vara muy alta para mí, porque eran mis primeras armas y eso me costó después en otros clubes que dirigí tomar decisiones aventuradas porque yo pretendía mucho más, hasta que después fui aprendiendo mucho en el camino. Entendí que es imposible mantener un nivel tan alto, ahora vuelvo más maduro".



Sobre lo que aspira para este certamen, que será ni más ni menos que en el año del "Centenario" para Desamparados, el entrenador fue cauto: "Todos los equipos cuando arrancan por el momento de euforia apuntan a lo más alto, pero en el trayecto del torneo te vas dando cuenta para qué estás. Yo prefiero ser cauto, mi primer objetivo es la consonancia con los directivos para armar el plantel, ver con qué presupuesto se contará, analizar la base de los jugadores que se quedaron y los jugadores del club y recién ahí decidir qué puestos hay que cubrir. El objetivo colectivo es formar un buen equipo, que tenga jugadores de jerarquía que son los que te dan el plus, que sea un equipo competitivo con el que se pueda clasificar y que contagie a la gente", analizó.



Magistretti se presentará el 17 cuando inicie la pretemporada. Allí comenzará a meterse de lleno en el mundo de Sportivo, un lugar que él ya conoce y en donde pretende llegar a lo más alto, pero eso el tiempo lo dirá.