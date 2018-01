El ganador contó que todas sus victorias fueron en fuga.



Con una sonrisa que no se le borró en ningún momento de los casi 15 minutos que estuvo en la conferencia de prensa, el belga Jelle Wallays, ganador de la sexta etapa, destacó la dureza de la competencia. "La Vuelta es muy buena, de un gran nivel y ésta etapa (por la de ayer) fue muy linda y dura", contó quien terminó la Vuelta de España con el escafoide y dos costillas fisuradas y desde entonces, luego de recuperarse, recién volvió a competir en esta Vuelta a San Juan.



"Retornar con una victoria es muy bueno pensando en lo que viene. Me da confianza para seguir entrenando duro", explicó.



Luego contó que la mayoría de sus victorias fueron llegando solo a la meta. "Siempre que he ganado ha sido con lluvia extrema o con mucho calor, como hoy" comentó quien se encuentra orgulloso de su tarea de peón en una escuadra tan competitiva como el Lotto Soudal. "Acá cada uno conoce su función y todo marcha bien".