Los problemas de la Conmebol respecto a las sanciones de los jugadores en la Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo esta tarde. Resulta que Boca, que no incluyó a Ramón Ábila en la revancha ante Libertad ante la duda de que el delantero deba una fecha, ahora piensa que la sanción puede ser de dos partidos, por lo que tampoco lo utilizaría en la ida frente a Cruzeiro.

El Xeneize no quiere dejar ninguna posibilidad abierta a una sanción como la que recibió Santos por la mala inclusión de Carlos Sánchez. Delanteros tiene de sobra, aunque Wanchope venía más que afilado y, si bien no se trata de un titular indiscutido, es sabido que es una pieza importante para Guillermo Barros Schelotto.

"Yo jugué Copa Sudamericana para Cruzeiro y estuve nueve partidos disputando torneos de Conmebol. Entonces el error no sería de Boca. Si un jugador juega partidos para un equipo diferente y no te diste cuenta que tenía que cumplir una sanción, me parece que el problema no son los equipos, es la Conmebol", había dicho el jugador hace unos días. ¿Y ahora, qué pasará?

Por lo pronto, Guillermo no lo pondría como titular mañana, ante San Martín de Tucumán, porque buscará darle minutos de juego a Darío Benedetto, quien volvió a las canchas en la revancha de la Libertadores ante Libertad.