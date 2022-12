De Télam

Los portales de los medios más importantes del mundo reflejaron este martes el fenómeno generado por un nuevo festejo argentino, con la histórica e impresionante convocatoria de los hinchas para saludar al plantel de la Selección argentina campeona del mundo, en una caravana que terminó antes de tiempo.

"We Arg The Champions", tituló The Sun de Inglaterra en una combinación con el tema de la banda británica Queen y el gentilicio de la Argentina.

"Los campeones del mundo fueron bienvenidos como héroes, mientras miles desfilaron en las calles para ver el bus", detalló The Sun con una fotografía aérea de un Obelisco rodeado de hinchas, ocupando toda la 9 de Julio.

"Una Argentina triunfante recibe a los héroes en Buenos Aires", publicó la BBC de Londres.

"Viva Argentina, delirio en Buenos Aires", tituló el portal italiano Gazzetta Dello Sport, informando que un total de 5 millones de personas intentaron acercarse a los campeones del mundo.

Globoesporte, de Brasil, publicó una foto del desborde ocasionado en la autopista 25 de mayo, a la altura de la 9 de Julio: "La fiesta que se vive en Buenos Aires".

El portal de AS España catalogó como "locura en Buenos Aires" el encuentro del pueblo argentino para saludar a Lionel Messi y compañía.

Por su parte, la web deportiva catalana Sport consignó la "locura" que se vivió en Buenos Aires: "¡Los jugadores tienen que sobrevolar el Obelisco en helicóptero!". Además, hicieron foco sobre las dos personas que se arrojaron al micro del seleccionado, hecho que motivó la vuelta del plantel al predio de la AFA.

Líbero de Perú destacó la multitudinaria "caravana" de la Argentina y "El Deportivo" de Chile enfatizó sobre "el caos total" en las calles del país.

La histórica manifestación de admiración y cariño de la gente al plantel argentino también tuvo su lugar en L'Equipe de Francia.