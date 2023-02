El entrerriano Mariano Werner (Ford) aprovechó hoy el abandono del bonaerense Matías Rossi (Toyota) en el tramo de cierre de la carrera y se quedó con la victoria en la final del Turismo Carretera (TC) de automovilismo, que se llevó a cabo en la ciudad de Viedma, por la primera fecha de la temporada 2023 de la popular categoría.

Quien no anduvo con suerte fue el sanjuanino Facundo Della Motta, quien abandonó promediando la carrea.



El piloto paranaense, de 34 años, había logrado la pole position, pero venía en la segunda colocación en la competencia desarrollada en el autódromo rionegrino de 4.118 metros de cuerda. Cuando se cumplía la vuelta número 21 de las 25 previstas, el oriundo de Del Viso que encabezaba la clasificación sufrió un inesperado ‘pinchazo’ en su motor, lo que provocó su automático abandono con la unidad de la marca japonesa.



De este modo, Werner quedó con el camino libre como para llevarse la victoria, en un tiempo acumulado de 41m. 09s. 667/1000, a un promedio de 150,069 kilómetros por hora.



El campeón en las temporadas 2020 y 2021 obtuvo su triunfo número 22 en la historia ‘teceista’ e igualó la línea del emblemático Carlos Alberto Pairetti, fallecido durante el año pasado, luego de haber deslumbrado con el ‘Trueno Naranja’, allá por la década del ’60.



Werner, ganador de la carrera de Viedma en 2021, aventajó por 5s. 514/1000 al escolta, el bonaerense de Lobería, Jonatan Castellano (Dodge). En la tercera posición, tras una buena competencia, se clasificó el arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni (Ford), a 11s. 633/1000.



“La verdad? Heredamos la carrera. El (por Rossi) tenía una unidad superior y estaba para ganar” reconoció el paranaense en los micrófonos de ‘Campeones’ (AM 590 Radio Continental).



La referencia es concreta. Porque el ‘Misil’ Rossi salía mejor acomodado en las curvas, con más aceleración y así fue que -durante el tramo medio de la competencia- saltó del tercer al primer lugar superando sucesivamente al mendocino Julián Santero (abandonó en la vuelta 11 con un problema en la caja de cambios) y a Werner.



“Matías (Rossi) me hizo cometer equivocaciones porque andaba muy rápido, me exigía en todos los sectores” confesó con sinceridad el entrerriano que viene ganando en forma ininterrumpida -al menos una- carreras del TC desde la edición 2011.



El uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) completó una muy buena performance y llegó cuarto, a 13s. 663/1000, mientras que el oriundo de Rivera, Germán Todino (Dodge), terminó quinto, a 14s. 998/1000.



La sexta colocación correspondió al chubutense Marcelo Agrelo (Dodge); el quilmeño Esteban Gini (Torino) fue séptimo y el experimentado marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) debió conformarse con la octava colocación.



Santiago Álvarez (Dodge), nacido en la localidad de Ferré, culminó en la novena posición, mientras que otro bonaerense, Elio Craparo (Dodge), de Chacabuco, llegó en el décimo lugar, después de haber peleado por la cuarta posición con Castellano y Catalán Magni.



El campeón vigente, el rionegrino José Manuel Urcera (Torino), diseñó una excelente carrera desde el fondo. El número 1 largó en la posición 53 (fue sancionado por un toque en la serie hacia Martín Vázquez) y arribó decimocuarto.



También fue meritoria la labor del platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), quien partió en el 40mo. puesto y culminó decimotercero.



Las posiciones del campeonato quedaron así: Werner 47 puntos; Castellano 41,5; Catalán Magni 38; Lambiris 34; Agrelo 33,5; Todino 32,5; Gini 30,5; Álvarez 30; Ledesma y Craparo 29,5.



La próxima carrera será el domingo 5 de marzo en el autódromo Parque Provincia de Neuquén.