Tan soñada como sufrida. Apasionante y con los nervios a flor de piel. Así se vivió la 15ta y última fecha del Turismo Carretera en San Juan que tuvo como ganador del día a Germán Todino (Torino) y que gracias a esa victoria, fue Mariano Werner (Ford) el campeón de la Copa de Oro. Al igual que el año pasado y también en el "Circuito San Juan-Villicum" el entrerriano volvió a abrazarse con la gloria en una competencia que quedará para la historia por el retiro de Guillermo Ortelli.

No fue nada fácil la coronación de Werner, e incluso hubo polémica en la definición. Es que un reclamo del uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) sembró suspenso en la siesta-tarde de ayer. El uruguayo reclamó la maniobra en la que Todino lo sobrepasó, adujo ante el Cuerpo de Comisarios Deportivos que fue ilegal y si bien hubo coronación, los jueces se tomaron su tiempo para el análisis pormenorizado de los videos y pasadas las 17, la CD decidió no dar lugar al reclamo.

Es que Lambiris llegaba como líder, pero tenía que ganar o ganar, requisito exigido por el reglamento para coronarse. Lo escoltaba Werner (a menos de tres puntos y con cuatro triunfos), Juan Pablo Gianini y Facundo Ardusso, ambos sin festejos, y Agustín Canapino, con una victoria. Lo cierto es que el uruguayo largó en punta, seguido por Todino, Gianini, Agrelo y Werner que, con ese quinto lugar se aseguraba el campeonato, por eso las primeras vueltas transcurrieron sin incidentes. En el octavo giro, se produjo el incidente que cambiaría el desenlace del campeonato cuando Todino, en su afán por robarse el primer lugar, se pegó a la parte trasera del Ford de Lambiris y en un frenaje, los dos autos se tocaron. La trompa del Torino del bonaerense quedó muy dañada, pero la peor parte se la llevó el de Montevideo, que con la parte trasera izquierda abollada -rozaba la rueda- bajó su rendimiento.

En la vuelta siguiente, ingresó el Auto de Seguridad por el abandono de Gastón Ferrante (Torino) y en la reanudación, en el 10´ giro, Lambiris logró mantener la punta, a pesar de las dificultades que sufría por el toque con Todino, que no aflojaba la presión. Y mientras seguía la lucha por la primera posición, los autos de Werner y Canapino se rozaron y ambos se retrasaron. El entrerriano cayó hasta el noveno lugar, posición que no le alcanzaba para superar en la tabla final a Lambiris, quien todavía líder en pista, se aseguraba el título. La gloria parecía escabullirse de las manos de Werner que necesitaba una mano de Todino y el milagro pasó: fue en la vuelta 15 cuando el bonaerense Todino consiguió superar a Lambiris para el delirio no solo de los hinchas de Torino sino también para los de Ford, que comenzaban a festejar el título de Werner.

Las cinco vueltas finales fueron atrapantes pero el puntero mantuvo la ventaja y terminó viendo la bandera a cuadros escoltado por Lambiris (a 2s227) y Gianini (a 2s681). El festejo mayor fue para Werner, que si bien quedó segundo en la tabla de posiciones de la Copa de Oro detrás del Lambiris, el uruguayo no ganó ninguna carrera en la temporada y por eso no pudo llevarse el título. "Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad...para todos los del "Chivo" el regalo de papá..." cantaron eufóricos los hinchas de Ford, con chicana para los de Chevrolet. Werner gritó campeón otra vez y lo hizo en El Villicum, circuito que le sienta más que bien...