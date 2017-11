Con todo. Mariano Werner subió al podio enloquecido. Festejó su primer triunfo desde 2014 en la categoría con mucha intensidad, alentado a su vez por un gran marco de público que había dejado el cerro para ser parte del tradicional rito del podio.

Su desaforado ingreso al podio, a los gritos y con los puños bien apretados tuvo una clara explicación. Cuarenta y cuatro carreras pasaron para que volviera a ese lugar, más de tres años de sequía fueron rotos ayer. El piloto entrerriano Mariano Werner, a bordo de un Peugeot 408, anotó ayer su nombre en la lista de ganadores del autódromo El Zonda-Eduardo Copello al quedarse con la final de la 10ma fecha del Súper TC2000 y de esta manera volver al triunfo en la categoría. Es más, con esta victoria Werner cerró el fin de semana como nuevo segundo del campeonato y le descontó puntos al líder Facundo Ardusso, quien fue escolta del piloto de Peugeot ayer en San Juan.

Roces. Uno de los tantos toques desde atrás que Ardusso le provocó a Werner, en sus intentos por poder superarlo. Al piloto de Renault lo terminaron apercibiendo por sus maniobras.

Werner debió sufrir para conseguir su bandera a cuadros porque en la carrera fue acosado por Ardusso, quien lo buscó por todos los sectores y en varias ocasiones lo presionó de tal manera que lo terminó golpeando desde atrás, incluso en la vuelta 20 lo desacomodó tan fuerte en el ingreso al Rulo que los comisarios deportivos le colocaron bandera de apercibimiento.

La penúltima fecha será en General Roca, el 26 de noviembre.

Pero Werner hizo una perfecta carrera defensiva, en la que cuidó bien la cuerda en cada curva y arriesgó a veces más de la cuenta pues para emparejar rendimientos con el auto de Ardusso, ya que el Peugeot tuvo menos carga aerodinámica y eso le generó problemas en los frenajes, especialmente en La Horquilla.



La última victoria de Werner había sido el 17 de agosto de 2014 en Resistencia, Chaco, coincidentemente el lugar de su primer triunfo en la categoría, en 2009. Desde aquel 2014, Mariano lo había intentado y finalmente lo logró ayer con Peugeot, equipo al que le dio a su vez el primer triunfo desde su regreso a la categoría.

Cuatro en la pelea. La final del STC2000 fue atractiva, con lucha en varios sectores de la pista, como este palo a palo entre Rossi, Julián, Muñoz Marchesi y Pernía, en la recta principal.



Por su parte, hacía casi 20 años que la marca francesa no ganaba en San Juan. El último triunfo de Peugeot había sido con Juan María Traverso y ayer Werner le dio un nuevo festejo.



Con los 25 puntos sumados ayer, Werner ahora está segundo en el campeonato, ahora con 155 unidades. Y quedó a tan sólo 19 puntos de Ardusso, quien dio muestra de su gran presente al hacer podio en las dos carreras del fin de semana pese a haber penalizado 8 lugares.



Ardusso ostenta 174 unidades, pero aún no tiene nada definido pues restan dos fechas para el final del torneo, que sin dudas serán a todo o nada.



Detrás de Werner y Ardusso concluyó Leonel Pernía, en el último lugar del podio, quien a su vez se posicionó como tercero en el campeonato, ahora con 139 puntos. Pernía avanzó desde atrás y el sobrepaso clave fue sobre Damián Fineschi, quien había largado primero en la final pero no pudo acceder al podio.



Vale 7



Mariano Werner logró ayer su séptimo título en la categoría, luego de 133 carreras disputadas. Por su parte, llega conseguidas nueve poles position y a lo largo de su trayectoria en la categoría ha sumado 7 récords de vuelta. En El Zonda, consiguió su primer triunfo en STC2000 (aunque ya lo había hecho en su etapa de Fórmula Renault) y el primero de Peugeot tras su regreso.

Pos. Piloto Auto Tiempo/Dif.



1 Mariano Werner Peugeot 408 51m39s163/1000



2 Facundo Ardusso Renault Fluence a 403/1000



3 Leonel Pernia Renault Fluence a 545/1000



4 Damián Fineschi Ford Focus III a 4s120/1000



5 Matías Munoz Marchesi Peugeot 408 a 5s242/1000



6 Matías Rossi Toyota Corolla a 6s343/1000



7 Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge a 6s758/1000



8 Agustín Canapino Chevrolet Cruze a 15s052/1000



9 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze a 16s782/1000



10 Facundo Chapur Peugeot 408 a 17s163/1000



Campeonato: 1) Ardusso, 174 puntos; 2) Werner, 155; 3) Pernía, 139; 4) Spataro, 132,5; 5) Llaver, 127,5.