Will Smith actuará este domingo en la ceremonia de clausura del Mundial Rusia 2018, junto a Nicky Jam y Era Istrefi.

Antes de su presentación, dio un paseo por la Plaza Roja y revolucionó el lugar. Con la simpatía que lo caracteriza, las cámaras de DIARIO DE CUYO pudieron capturarlo saludando y sonriendo al público.

Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi alcanzaron el éxito con su tema "Live It Up", himno oficial de Rusia 2018. Actualmente el videoclip mundialista supera los 93 millones de reproducciones.