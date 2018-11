Wilmar Barrios está confiado. A poco menos de cuatro días de la Superfinal, los augurios del jugador Xeneize son altamente positivos. Tanto, que se la jugó en conferencia de prensa: "me imagino siendo campeón".

Valorado por los simpatizantes del club tras sus grandes actuaciones en las que demostró garra, presencia y ambición por recuperar la pelota de manera constante, el colombiano es uno de los pocos que se impone como titular indiscutido para el partido del día sábado, del cual reconoce que "será importante la cabeza" ya que "va a ser un partido donde el que menos errores cometa va a salir ganador".

En esa línea, Wilmar explicó: "Pienso mucho y me imagino quedando campeón. Es un anhelo, un objetivo que tengo desde que llegué. Jugar la Copa fue algo que hizo que me quede. (...) Me entusiasma, me motiva y me pone feliz pensar que el sábado puedo conseguir esa hazaña, de salir campeón".

Además, se distanció de las opiniones de Pablo Pérez, quien había destacado la dificultad de disfrutar un partido de semejante trascendencia. “Personalmente lo estoy disfrutando, día a día. Son cosas que se viven pocas veces en la vida y hay que disfrutar todo. Cuando inicie el partido, hay que trasladar toda la energía de la semana en la cancha”, declaró.