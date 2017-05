>Pura alegría. Los jugadores de Del Bono saltan, gritan y cantan en un festejo único. Atrás quedó el duro partido revancha ante San Lorenzo. El Bodeguero perdió pero hizo valer la diferencia de gol que consiguió en el partido de ida para lograr el ascenso al Federal B.

Son esas derrotas que no duelen y en paralelo esas victorias que no se festejan. Para Sportivo Del Bono perder en Iglesia ante San Lorenzo por 2-1 fue un detalle nada más para coronar con éxito su Operativo Regreso al Federal B tras un año y medio de ausencia por aquel descenso que tanto dolió en su gente. En San Lorenzo fue la victoria más amarga en este último año en el que ganó la Copa de Campeones en 2016 y ahora en su debut en el Federal C llegó hasta la final. Pero lo mejor fue el cierre, con esa fiesta que tiene que ser el fútbol con aplausos iglesianos para los jugadores de Del Bono que sacaron medio ascenso en la ida cuando golearon 4-0. Ahí, ya empezaron a sentirse de regreso en en el Federal B pero antes debían pasar el desafío del enorme corazón del Santo que lo complicó y lo hizo trabajar para festejar.



En el primer tiempo, la urgencia de San Lorenzo hizo que sobraran pelotazos, que no pudieran hacer pesar su velocidad los chiquititos Gil, Alcayaga, Guajardo y Fernández. Así, San Lorenzo se hizo un equipo apurado pero controlable para Del Bono que empezó a mostrar su enorme potencia ofensiva con Méndez y Morales. Además, los volantes Toledo y Balmaceda se hicieron sentir por los costados y con eso, complicaron. A los 20’ Peñaloza le sacó un buen remate de cabeza a Villegas. A los 23’ respondió Guajardo para San Lorenzo y cuando parecía que no pasaba nada, a los 35’ hubo un momento clave cuando un defensor de Del Bono se tapó con las manos ante un remate de Castilllo y el árbitro mendocino Marquez no sancionó como penal. A los 43’, Matías Gil dejó parado al Payaso Araoz para abrir la cuenta con un exquisito tiro libre. Un gol que llegó tarde para las esperanzas iglesianas.



En el complemento, la necesidad fue rival extra para San Lorenzo y un aliado de Del Bono. Se paró mejor el Bodeguero, controló más la presión iglesiana y cuando pudo, metió el golpe del nocaut cuando a los 23’ de un tiro libre, Villegas se elevó más que nadie para poner el 1-1 y sentenciar ya definitivamente la vuelta del Bodeguero al Federal B. Sintió el golpe San Lorenzo y le costó reaccionar. Y fue, generó, presionó y a los 42’ Ismael Díaz puso el 2-1 final. Del Bono regresó, algo que mereció.