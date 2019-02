Ya entró en la categoría de las leyendas de Sportivo. Dueño de un talento especial, de una historia singular en Desamparados con ascensos incluidos, Silvio Prieto terminó siendo la llave del triunfo en una jornada especial en el Federal A para el conjunto puyutano. Su gol abrió el camino de la victoria ante Chaco For Ever pero en lo personal significó mucho más que eso. Fue volver a vivir. Fue volver a sentirse pleno. Fue volver a responder a todo el cariño y el apoyo del mundo Desamparados. Así lo sintió y así lo vive el Mago. Uno de los que en Sportivo está llamado a hacer historia.



"Fue muy lindo todo. Una alegría muy grande porque me había costado demasiado recuperarme de la lesión en el primer partido de esta temporada. Yo había hecho un 2018 importante, me había preparado para el Federal pero me pasó lo de la lesión y de verdad que me bajoneó feo. Pero tuve el respaldo de mi gente, de la gente del cuerpo técnico, del club, de los hinchas y pude volver. Hice una pretemporada buena y poder festejar este primer gol es algo muy emotivo. Lo gocé, lo viví de manera muy intensa. Era como empezar a dar las gracias a todos por tanto cariño", contó Silvio en pleno descanso.



Mirando ya a lo futbolístico, ganarle a Chaco fue clave: "Era un partido decisivo para todo. Por el momento, por las posiciones y por el mismo rival. Lo preparamos bien, se dio y ahora como que la tabla se partió y quedamos arriba con Estudiantes al que recibiremos el domingo con la idea de ser punteros. El triunfo con Chaco sirvió para potenciar el punto de la semana pasada ante Sarmiento".



Mirando las virtudes de este Desamparados y respaldado por su experiencia en otros ciclos en los que fue protagonista de ascensos, Prieto remarca una palabra: solidarios. "Este grupo no tiene egoísmos, Todos tiramos para el mismo lado y creo que el técnico Andrada definió muy bien lo que somos futbolísticamente: sabemos qué tenemos que hacer cuando tenemos la pelota y también sabemos qué hacer cuando no la tenemos. Eso es clave en un equipo y en la convivencia diaria somos humildes, muy compañeros".



Se viene el tramo decisivo de la temporada y Silvio se entusiasma: "Queda mucho, Hay que ir despacio pero la ilusión de estar en las grandes definiciones nadie la puede quitar. Trabajamos todos los días para conseguirlo pero sabiendo que día a día hay que mejorar. Ese es el secreto. Trabajo y humildad".

155 días



Poco más de cinco meses pasaron para que Silvio Prieto volviera a ser decisivo en Sportivo. De aquella lesión del 12 de septiembre del año pasado en Catamarca pasaron muchos días de angustia, templanza y fortaleza para poder revertir ese mal momento y ahora ser clave en el esquema del Puyutano.

Contra Estudiantes, el domingo a las 20,30



Sabiendo que ya comenzará la recta final de esta Zona B y que hay dos cupos para clasificar al Pentagonal Final en juego, Sportivo Desamparados ya se metió en la preparación del partido que por la cuarta fecha lo tendrá cara a cara contra el líder, Estudiantes de Río Cuarto. Quedó confirmado que será desde las 20,30 y se presume que a cancha llena por la trascendencia del partido y por la calidad del rival.



Luego, por la quinta fecha, Sportivo tendrá que visitar a Boca Unidos de Corrientes, mientras que ne la sexta fecha será local nuevamente ante Huracán Las Heras de Mendoza. Finalmente, cerrando esta etapa en la séptima jornada Sportivo será visitante de San Jorge de Tucumán tal vez con la historia ya juzgada.



Clasifican los dos primeros de las Zonas A y B más el mejor tercero de entre los dos grupos para armar el Pentagonal Final por el primer ascenso a la B Nacional. El otro ascenso saldrá de la Reválida.