EN ACCIÓN. Viviana Chávez dejó atrás el paréntesis en su carrera y regresó con una victoria en Tanti, Córdoba. La sanjuanina demostró que puede.

La vida tiene sus tiempos y a la atleta sanjuanina se los mostró. Es que después de la gesta de los Juegos Olímpicos de Río en 2016, se cruzó en su camino la mejor carrera de todas: ser mamá. Y con la llegada de Benicio, Viviana Chávez tuvo que relegar su gran pasión por sólo algunos meses. Recuperada ya de la cesárea, instalada en pareja con Fernando Moreno y disfrutando de su hijo, Viviana inició hace ya varios meses el camino del regreso a la actividad y después de más de un año sin competencia, este domingo regresó para ganar. Así, con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 31 segundos, Chávez se quedó con la primera colocación en la Categoría Damas 15 K del Running Trip de Tanti, Córdoba. Demasiado para un regreso triunfal que no era esperado por Viviana.



Desvinculada ya totalmente del equipo ADN, Chávez sabe que las metas son cortas pero las ilusiones son grandes: "Fue muy inesperado el triunfo. Yo hace ya algunos meses había comenzado a intensificar los volúmenes en los entrenamientos pero sabía que estaba lejos. Después de Río 2016, de la lesión y de su recuperación, lo último que había corrido fue el Sudamericano en Uruguay. Después vino el embarazo y no hubo actividad física para mí. Nació Benicio, me recuperé y poco a poco fui aumentando el volumen de los entrenamientos para llegar a Tanti bien. Largué, hice los primeros dos kilómetros firmes y como respondí bien le di con todo. Así terminé con la sorpresa del triunfo en los 15K Damas. Fue distinta, especial porque fue en familia porque Fernando (su pareja) corrió la prueba y terminó más que bien".



Se viene el futuro y Viviana lo tiene repartido entre familia, atletismo y la docencia: "En Valle Fértil estamos trabajando con el intendente Omar Ortiz en un plan de deportes que recorre todos los distritos, hacemos charlas y acercamos actividades a todos los vallistos. Es muy lindo y me gusta eso pero en paralelo no descuido lo mío que es correr. Estoy dos semanas en La Rioja y dos semanas en el Valle. Haber regresado casi después de un año y medio y terminar ganando me llenó de motivación".