Día histórico y a la vez triste para muchos fanáticos del tenis. Desde ayer, Roger Federer no figura más en el ranking ATP. Sí, el suizo, para muchos el mejor tenista de la historia y ganador de 20 Grand Slams, perdió los puntos que mantenía de la edición 2019 de Wimbledon y desapareció del listado mundial, ese en el que estuvo desde 1997 y lo supo liderar por más de 300 semanas.

Todo comenzó el 22 de septiembre de 1997. Roger Federer tenía 16 años e ingresó por primera vez al ranking de la ATP: ganó su primer punto y alcanzó el puesto número 803. A 9.058 días de aquel punto en un satélite de Bossonnens, Suiza, Su Majestad perdió los 600 puntos por haber disputado la final de Wimbledon 2019 y su nombre se borró de la lista, esa que ha liderado durante 310 semanas.

Hace más de un año que Federer no juega un partido oficial. A los 40 años, una lesión en su rodilla derecha lo mantiene fuera de las canchas desde la derrota en los cuartos de final de Wimbledon 2021 ante Hubert Hurkacz por 6-3, 7-6 (4) y 6-0. Sin embargo, según sus propias palabras, aún le queda hilo en el carretel. "Cómo, cuándo y para hacer qué no lo sé aún. Pero regresar al circuito es la idea", confesó hace semanas. Y afirmó: "Todavía mantengo esperanzas, ya he recorrido una parte del camino. No estoy lejos".

El Expreso avisó que jugará la Laver Cup, el torneo exhibición que se celebrará en Boston del 23 al 25 de septiembre.

Caída

Djokovic retrocedió hoy cuatro posiciones y cayó al séptimo escalón del ranking ATP, su registro

más bajo desde agosto 2018, pese a ganar Wimbledon. El descenso era esperado ya que la ATP no contabilizó puntos por la exclusión de tenistas rusos y bielorrusos.