El sábado San Juan albergará uno de los encuentros por Cuartos de final de la Copa de la Liga y desde la organización ya pusieron a la venta las entradas. En el Estadio del Bicentenario jugarán este sábado Huracán de Parque Patricios y Platense, si bien las entradas tienen beneficios para socios para los sanjuaninos que quieran ir a ver el encuentro los precios van desde los 11.500 pesos.

Las otras llaves las disputarán River-Belgrano, Racing-Rosario Central y Godoy Cruz-Banfield.

Por ahora la Liga Profesional anunció la venta de las entradas de Huracán vs. Platense y Godoy Cruz vs. Banfield para los cuartos de final de la Copa de la Liga, con los diferentes valores para que puedan adquirirlo los hinchas. Se espera que en las próximas horas salgan las de River vs. Belgrano y Racing vs. Rosario Central.

Popular Socio: $ 8.400.

Popular No Socio: $ 11.550.

Platea Socio: $ 12.600.

Platea No Socio: $ 15.750.

Las entradas se podrán comprar por Deportick . Todavía no informaron cuándo se pondrán a la venta de manera presencial en las boleterías del Estadio Bicentenario.

Para asistir al estadio y poder ingresar, los hinchas deberán llevar el DNI físico sin excepción.