La Selección argentina ya está en marcha. Después de tanto esperar y tras el aval de la FIFA, las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 darán inicio el jueves. Mientras algunos clubes pusieron el grito en el cielo por tener que dejar ir a sus figuras a Sudamérica donde los casos de Covid se siguen multiplicando, desde la AFA hace semanas que vienen trabajando para que todo esté en las mejores condiciones. Ayer llegaron al predio en tres tandas: primero los futbolistas del medio local, luego una parte de los "europeos" mediante el vuelo chárter que contrató la AFA ya que no hay viajes comerciales y por último Lionel Messi, en su propio avión privado, junto al resto de los convocados.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, recorrió el predio de Ezeiza ayer por la mañana.

Los jugadores quedaron ya guardados desde anoche en Ezeiza, en lo que es una auténtica burbuja apuntando que nadie se contagie de coronavirus. El técnico Lionel Scaloni, junto a todo su cuerpo técnico, ya se encontraba en el predio desde el 15 de septiembre cuando arribó al país proveniente de Mallorca (España), donde reside junto a su familia. Los jugadores fueron testeados ayer al bajarse de los aviones y hoy se sabrán los resultados, aunque se espera que no existan novedades desagradables. Ezeiza tuvo varios cambios a pedido del cuerpo técnico por esta situación atípica con la pandemia. Uno de ellos es que los jugadores dormirán de manera solitaria en las habitaciones y no de a par como es habitual. A su vez, se utilizarán los dos complejos habitacionales que tiene el predio, buscando una mayor distancia entre los integrantes. Habitualmente se ocupa sólo uno y el otro queda librado para selecciones juveniles. Como ahora en Ezeiza sólo está la Mayor y los auxiliares, se pueden ocupar ambos. Además de jugadores y cuerpo técnico, en la burbuja ya están metidos los cancheros, utileros y cocineros, y todo lo que rodea la infraestructura del predio. Otro cambio lógico es que los jugadores (ni nadie) van a tener días libres como en otras convocatorias. Van a estar todo el tiempo en el predio sin que nadie pueda salir ni entrar. Sólo van a dejar la concentración para realizar el viaje a La Paz que será el domingo, dos días antes del encuentro ante Bolivia ya que decidieron no trasladarse a la altura el mismo día del encuentro.

Junto a su amigo Suárez

Messi aportó uno de los dos aviones chárter en el que los jugadores de la Selección llegaron ayer al país. Además de compartir vuelo con varios compañeros, el zurdo también invitó a Luis Suárez, quien al llegar a Buenos Aires viajará rápidamente a Montevideo para sumarse al plantel de Uruguay.

Cerca de las ocho de la mañana de nuestro país, el argentino y el uruguayo llegaron juntos al aeropuerto de Barcelona. Al bajar de la camioneta, la Pulga fue recibido por algunos fanáticos y no dudó en agarrar el marcador y firmar algunos autógrafos. Luego, sin hacer declaraciones y con el barbijo colocado en todo momento, ingresó rápidamente a la zona de vuelos privados para presentar toda la documentación y poder emprender el ansiado viaje rumbo a la Argentina.