"Esa imagen no la limpiamos con lo que pueda pasar el domingo", dijo el defensor central Javier Pinola tras el primer entrenamiento en Madrid y se mostró dolido por todo lo que sucedió en la previa. Los jugadores de River se entrenaron en el predio del Real Madrid. Pinola, fija en el equipo titular de Gallardo, dijo: "La imagen de Argentina está manchada hace mucho tiempo, no solamente por esto, por muchas cosas que han pasado. Por ahí ahora se le hizo mayor hincapié porque era una final de Libertadores, pero limpiar esa imagen no la limpiamos con lo que pueda pasar el fin de semana. Es un país hermoso, pero no lo estamos aprovechando".