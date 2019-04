Un baluarte. Matías Sánchez es uno de los tantos grandes frutos forjados en Obras y por eso el armador sueña con gritar campeón en la lejanía de Bolívar, un reducto más que complicado.

Obras es sentimiento puro para Matías Sánchez. El armador surgido en el club de la calle 25 de Mayo palpitó la gran final ante Bolívar que se dará este jueves en esa ciudad bonaerense. Con el triunfo del último sábado, la serie quedó 2-2 y la definición se dará en el quinto y último encuentro, pero para el campeón mundial Sub-23 no es imposible dar el zarpazo en ese mítico escenario, lugar donde Obras se adueñó hace quince días del segundo punto.



-¿Cómo esperan la final?



-El equipo está bien, estamos entrenando duro estos días que tenemos acá en San Juan. Esperemos llegar bien y el jueves estar lúcidos para enfrentar ese partido que es tan decisivo.



-¿Es un envión por la forma en la que ustedes igualaron la serie?



-Sí, puede ser. Pero ha sido una serie muy pareja. Hemos ganado uno y uno allá, y uno y uno acá, así que eso demuestra el nivel parejo que tenemos. Ahora nos hemos repuesto de una derrota que nos dolió mucho, así que estamos tratando de enfocarnos lo más posible en hacer las cosas bien el jueves. Esperemos que tengamos esa lucidez para quedarnos con ese quinto punto.



-¿Cómo se hace para ganar en cancha de Bolívar?



-No es fácil ganar ahí, pero nosotros ya lo hicimos y podemos repetirlo. Es un ambiente muy pesado porque la gente alienta mucho y se hace sentir, pero tenemos como clave hacer nuestro trabajo en los principios de set así Bolívar no empieza con diferencia y para que el público les pese a ellos.



-¿Qué tiene que corregir Obras?



-El equipo jugó muy bien el último partido. Bolívar es un gran equipo, entonces los errores en los cuatro partidos han sido distintos en los dos equipos. Apuntamos a hacer nuestro juego y también a agredir las debilidades de Bolívar y tratar de que el estudio previo que hemos hecho del partido salga como nosotros esperamos. El último partido fue Obras quien jugó un poco mejor y por eso supimos reponernos al set inicial y nos llevamos el triunfo, pero ellos también tienen jugadores de altísimo nivel que te llevan a que vos jugués mal.



-¿Qué significa estar jugando esta instancia con tu club?



-Para mí esto es un sueño que estoy cumpliendo: disputar el quinto partido en una serie final y con mi club. Es el último año que voy a jugar acá porque el año que viene me voy a Brasil. Hace tres años que estoy y siempre soñé con este momento. Todos los años soñé con llegar a una final así que estoy disfrutando al máximo todo lo que estamos viviendo.



-¿Vas por tu mejor despedida?



-Ganar esta Liga, contra un rival como Bolívar y con Obras, creo que sería un sueño hecho realidad: dejaré todo para cumplirlo.

Sánchez juega la última temporada con Obras. El año próximo emigrará a Brasil.

"Los últimos tres años siempre soñé con esto: Obras representa mucho para mí".

MATÍAS SÁNCHEZ - Armador

Sueño en marcha hacia Bolívar

Esta tarde, a las 18 horas y desde la sede del club, Obras San Juan Voley partirá rumbo a la ciudad bonaerense de Bolívar, donde el jueves a las 21 horas disputará el quinto y último partido de la serie final de la Liga Argentina de Vóleibol. En el estadio "República de Venezuela", en pleno corazón bolivarense, el conjunto sanjuanino buscará la heroica ante el heptacampeón. Será la cuarta vez en las últimas ocho temporadas, desde que la final se volvió a jugar al mejor de cinco encuentros, que habrá un choque a todo o nada por el trofeo más importante del vóleibol nacional. Bolívar protagonizó junto a UPCN las últimas cuatro finales del torneo y precisamente el Gremial fue víctima del equipo de Serramalera en la semifinal. El equipo sanjuanino, que tiene previsto llegar mañana por la mañana a suelo bonaerense, buscará romper la hegemonía de UPCN y Bolívar, que desde 2007 se repartieron todos los títulos de este certamen.