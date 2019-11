Locales. Martín "Pampa" Ferrari y Juan Curuchet viven la Vuelta a San Juan como si fuesen sanjuaninos.

Más de una vez, sobre todo en su época de ciclistas, Juan Curuchet y Martín Ferrari se albergaron en la Federación, por eso ayer no podían estar ausentes en la inauguración de la remodelada sede de Avenida Rawson. Además aprovecharon para palpitar la Vuelta a San Juan 2020.



"Muy contento de ver cómo quedó esta histórica sede. Es una alegría enorme. Además conocer las innovaciones de esta Vuelta es increíble, es lo que soñábamos desde siempre. San Juan no tiene nada que envidiarle a las otras Vueltas. Escuchar a ciclistas del mundo que quieren venir me llena de orgullo, yo nunca creí que esto pudiera pasar en mi país", comentó el ex campeón olímpico Juan Curuchet.



Ferrari, por su parte, también contó sobre su emoción. "Estoy feliz por esta casa con tanto prestigio en una provincia que tiene tanta pasión. Me emocioné cuando reconocieron a ciclistas que nos dieron tanto, fue como estar en el mejor teatro viendo la mejor función", contó y adelantó que a la Vuelta a San Juan Inclusiva llegarán ciclistas de Colombia, Uruguay y Paraguay.