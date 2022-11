La Selección argentina de fútbol estiró hoy a 36 partidos su invicto en el ciclo del entrenador Lionel Scaloni y quedó a un encuentro de la histórica marca de Italia. La última derrota del equipo de Lionel Scaloni fue el 2 de julio de 2019 ante Brasil (0-2) en Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.

La serie invicta: 1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América; 2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso; 3) 10-09-19 vs México 4-0, amis.; 4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amis.; 5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amis.; 6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amis.; 7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amis.; 8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias; 9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Elim.; 10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Elim.; 11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Elim.; 12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Elim.; 13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Elim.; 14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América; 15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, C. América; 16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, C. América; 17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, C. América; 18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, C. América; 19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), C. América; 20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, C. América; 21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Elim.; 22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Elim.; 23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Elim.; 24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Elim.; 25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Elim.; 26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Elim.; 27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Elim.; 28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Elim.; 29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Elim.; 30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Elim.; 31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Elim.; 32) 01-06-22 vs Italia 3-0, Finalissima; 33) 05-06-22 vs Estonia 5-0, amis.; 34) 23-09-22 vs Honduras 3-0, amis.; 35) 27-09-22 vs Jamaica 3-0, amis.; 36) 16-11-22 vs Emiratos Árabes 5-0, amistoso.